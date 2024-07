SZ: Herr Wastl, nach den jüngsten Schmerzensgeldurteilen steigen nun auch die Anerkennungsleistungen im UKA-Verfahren. Wie finden Sie das?

Ulrich Wastl: Sehr positiv. Es ist gut, dass die katholische Kirche sich an die selbst gesteckten Vorgaben hält. Ich höre jetzt jedoch immer wieder aus verschiedensten Kreisen, das sei aber langsam zu viel Geld für Betroffene. Spätestens seit die VBG als Unfallversicherer nun auch Erwerbsminderungsrenten an Missbrauchsbetroffene zahlt, sollte man sich mal grundsätzlich die Frage stellen, was eigentlich der wirkliche Schaden eines Betroffenen ist.

Detailansicht öffnen Rechtsanwalt Ulrich Wastl hat für sein Gutachten mit vielen Missbrauchsbetroffenen gesprochen. (Foto: Stephan Rumpf)

Was meinen Sie?

Vereinfacht ausgedrückt: Sie haben ein Kind von sieben, acht, neun Jahren. Es wird sexuell missbraucht. Da sind einerseits die Tat oder die Taten selbst. Aber durch den Missbrauch wird es unter Umständen darüber hinaus auch noch seiner Lebenschancen beraubt. Das Zivilrecht sagt: Auch das Zerstören beziehungsweise Berauben der Lebenschancen kann finanziell zu einem Schadensersatzanspruch führen.

Was heißt das konkret, „der Lebenschancen beraubt“?

Im Zivilrecht gibt es ja das Schmerzensgeld – also den Ersatz des immateriellen Schadens, des erlittenen Leides und der Schmerzen in ihrer Gesamtheit. Mit Lebenschancen ist nun die Frage gemeint: Wie stünde der Betroffene da, wenn es diesen sexuellen Missbrauch nicht gegeben hätte? Ich muss mir die Vita des Betroffenen anschauen und muss mir die Frage vorlegen: Ist diese Tat nicht auch verantwortlich dafür, dass der Betroffene trotz seiner Möglichkeiten nicht in der Lage war, eine bessere Ausbildung zu bekommen, einen höheren Abschluss zu machen und in der Zukunft mehr Geld zu verdienen? Und das über ein Leben hinweg!

Also müssten die Anerkennungsleistungen eigentlich noch viel höher sein?

Einer Bewertung der genauen Summen möchte ich mich enthalten, zudem handelt es sich im Anerkennungsverfahren um freiwillige, außergerichtliche Leistungen. Aber ich halte es für unsäglich, dass Betroffenen der Vorwurf gemacht wird, sie bekämen zu viel Geld. Vielmehr stellt sich die Frage, ob die zerstörten Lebenschancen nicht auch im Anerkennungsverfahren zu berücksichtigen wären. Oder ob die Kirche da klipp und klar sagen muss, nein, wir ziehen uns auf den juristischen Standpunkt zurück. Ich würde das sehr bedauern, denn ich halte dieses Anerkennungsverfahren für eine leider bislang singuläre, aber umso mehr positive Leistung der katholischen Kirche.

Sie loben das UKA-Verfahren?

Ja, denn es basiert auf der Überlegung, den Betroffenen ein möglichst einfaches Verfahren zur Verfügung zu stellen, in dem alle juristischen Probleme ausgeklammert sind: Wie die Frage nach der Verjährung oder die Frage einer Kausalität zwischen der Tat und dem entstandenen Schaden. Das ist ja wirklich eine Leistung der katholischen Kirche, denn sie könnte sich auch hinstellen und all diese oben genannte Rechtspositionen einnehmen. Die Betroffenen wären dann gezwungen, den oftmals schwierigen und leidvollen Weg des Zivilprozesses zu gehen. Mein einziger Einwand ist, dass die Kirche das UKA-Verfahren elf Jahre zu spät gestartet hat, andernfalls hätten nämlich noch mehr Betroffene davon profitieren können. Wir haben – so weit das für mich ersichtlich ist – jedenfalls bislang in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich außerhalb der katholischen Kirche ein vergleichbares Anerkennungsverfahren für Betroffene sexuellen Missbrauchs.

Die evangelische Kirche hat seit Januar auch eine große Missbrauchsstudie – würden Sie den Protestanten ein ähnliches Verfahren raten?

Ich bin nicht befugt, der evangelischen Kirche irgendwelche Ratschläge zu erteilen. Ich kann nur von außen betrachtet sagen: Die Aufarbeitung in der evangelischen Kirche scheint mir bislang missglückt. Selbst im Jahre 2024 gibt es noch keine klare Benennung von Verantwortlichkeiten auf der Ebene derjenigen, die sexuellen Missbrauch gedeckt oder vertuscht haben. Ich weiß nicht, ob es solche gibt, aber die Erfahrung sagt, es müsste solche gegeben haben. Ich weiß, dass die evangelische Kirche durchaus Leistungen erbringt im Bereich der Betreuung und psychologischen Unterstützung. Aber ein einheitliches Anerkennungsverfahren wie die katholische Kirche hat sie nicht.

Betroffene bemängeln am UKA-Verfahren, dass Entscheidungen über Entschädigungen nicht begründet werden. Wie sehen Sie das?

Natürlich ist es zunächst der einfachste Weg, keine Kriterien mitzuteilen, weil ich dann einen Streit darüber vermeide, wieso der eine das bekommt und der andere das. Hinzu kommt die auch immer wieder durchschimmernde Angst der Kirche, dass man bei der Nennung von Kriterien in diesem Verfahren, das ja letztlich eine freiwillige Leistung ist, gewisse Rechtspositionen ermöglicht. Ich kann auch den Betroffenen verstehen, der nur ein Blatt Papier bekommt mit einer Summe drauf – er muss sich in seiner spezifischen Situation nicht ernst genommen fühlen. Aber schaut man mal juristisch auf Kriterien, dann unterhalten wir uns beispielsweise darüber: Wurde in den Körper eingedrungen oder gab es „nur“ Berührungen? Das „nur“ natürlich in Anführungszeichen. Wir haben mit vielen Betroffenen gesprochen und wir erleben immer wieder: Es gibt Menschen, die haben schwerste Vergewaltigungen erlebt, sagen aber von sich selbst, sie haben das – so weit wie möglich – verarbeitet. Und es gibt Betroffene, die objektiv vielleicht weniger schlimme Dinge erlebt haben, darunter aber noch Jahrzehnte leiden. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch reagiert anders. Letztlich müssen daher alle Kriterien relativ und unzulänglich bleiben. Trotzdem würde ich sie im berechtigten Interesse der Betroffenen nennen.