Die Erzdiözese München und Freising will Vorwürfe zur Vergangenheit ihres Studienseminars St. Michael in Traunstein aufklären. Im September will man ehemalige Schüler zu einem Gesprächsforum einladen. Ein renommierter Fachmann soll es moderieren, kündigten Generalvikar Christoph Klingan und die Amtschefin des Ordinariats, Stephanie Herrmann, an. Anlass für das Treffen sind teils schwerwiegende Vorwürfe ehemaliger Schüler des Erzbischöflichen Studienseminars. Sie betreffen nicht die Gegenwart, sondern vor allem die 1970er- und 80er-Jahre, als der spätere Weihbischof Engelbert Siebler Direktor des Internats war. Insbesondere gegen ihn richten sich die bis heute ungeklärten Vorwürfe, bis hin zu Missbrauch.