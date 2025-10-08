Zum Hauptinhalt springen

Missbrauchsbetroffene zu Besuch in Rom„Der Papst hat uns ermutigt“

Lesezeit: 1 Min.

Der Betroffenenbeirat des Erzbistums München und Freising hat am Mittwoch in Rom Papst Leo XIV. getroffen.
Der Betroffenenbeirat des Erzbistums München und Freising hat am Mittwoch in Rom Papst Leo XIV. getroffen. (Foto: Christine Schmehrer)
  • Der Betroffenenbeirat des Erzbistums München und Freising traf am Mittwoch in Rom Papst Leo XIV. und überreichte ihm einen Brief mit Forderungen.
  • Papst Leo XIV. ermutigte die Betroffenen und sagte, er brauche sie für die weitere Aufarbeitung in der katholischen Kirche.
  • Die Betroffenen fordern radikale Transparenz, vollständige Öffnung aller Archive und dass Verantwortungsträger nicht über ihre eigenen Strukturen richten dürfen.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Betroffene sexualisierter Gewalt aus dem Erzbistum München und Freising haben am Mittwoch Leo XIV. in Rom getroffen. In einem Brief, den sie dem Papst überreichten, fordern sie unter anderem mehr Einsicht der Kirche in ihre Versäumnisse.

Von Annette Zoch

Der Betroffenenbeirat des Erzbistums München und Freising hat am Mittwoch in Rom Papst Leo XIV. getroffen. Wie schon vor zwei Jahren waren die Betroffenen sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche nach Rom gereist, um ihr Anliegen an oberster Stelle anzubringen. In der „Prima Fila“, also in den vordersten Reihen ganz in der Nähe des Papst-Baldachins, hatten die Besucher aus München Sitzplätze. Alle trugen weiße T-Shirts mit einem Bild der Herz-Skulptur des Münchner Künstlers Michael Pendry. Eine Miniatur davon hatten die Betroffenen vor zwei Jahren Papst Franziskus überreicht.

Für den neu gewählten Papst hatten die Mitglieder einen Brief dabei, den sie ihm am Rande der Generalaudienz auf dem Petersplatz überreichten. „Wir wurden zu ihm nach oben unter den Baldachin gebeten“, erzählt Richard Kick, der Sprecher des Betroffenenbeirats, kurz nach der Generalaudienz am Telefon. Die kurze Unterhaltung sei auf Englisch geführt worden. „Papst Leo hat uns gesagt, dass wir alle eine Gemeinschaft sind“, sagt Kick. „Er hat gesagt, dass es wichtig sei, die Aufarbeitung in der katholischen Kirche weiter voranzutreiben. Der Papst hat uns ermutigt und gesagt, er brauche uns dafür.“

In dem Brief, den die Betroffenen überreicht haben und der auch der SZ vorliegt, fordern sie „entschlossene Zeichen“ des Papstes dafür, „dass die Kirche ihre Schuld erkennt und den Weg der Umkehr ernsthaft geht“. Jede Entscheidung müsse Wohl und Würde der Opfer ins Zentrum stellen. Vertuschung dürfe niemals ohne Folgen bleiben. Wer Taten begangen oder Täter geschützt habe, müsse Rechenschaft ablegen. Dabei dürften kirchliche Verantwortungsträger nicht zugleich Richter über ihre eigenen Strukturen sein, heißt es weiter. Alle Archive und Akten über Missbrauchsfälle müssten uneingeschränkt geöffnet werden. „Nur radikale Transparenz kann Vertrauen zurückgewinnen.“

Auf ihrem Weg nach Rom hatten die Betroffenen auch Station in Bozen gemacht und sich mit dortigen Betroffenen getroffen. Für die Erzdiözese Bozen-Brixen war erst in diesem Frühjahr ein Missbrauchsgutachten vorgestellt worden, das erste überhaupt in der katholischen Kirche Italiens.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Missbrauch in der katholischen Kirche
:„Wir werden nicht mehr in der Versenkung verschwinden“

Vor zwei Jahren ist der Betroffenenbeirat des Erzbistums München und Freising nach Rom geradelt, um Papst Franziskus zu treffen. An diesem Wochenende machen sich die Mitglieder wieder auf den Weg, zum neuen Papst. Und sie haben einige Botschaften im Gepäck.

SZ PlusVon Annette Zoch

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite