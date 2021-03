"Sie verprügelten mich mit allem, was irgendwie greifbar war"

Missbrauch in Heimen

Er wurde erniedrigt, geschlagen vergewaltigt. Was Peter Vogt als Junge ertragen musste, zerstört auch sein Leben als Mann.

Von Bernd Kastner und Rainer Stadler

Auf sieben Seiten hat Peter Vogt zusammengefasst, was er erlebt hat. Am Ende schreibt er: "Mir wurde meine Würde genommen, ich bekam sie nie wieder zurück. Ich weiß nicht, wer ich bin und woher ich komme und keiner will es mir sagen." Peter Vogt weiß kaum etwas über seine Eltern. Vielleicht ging seine Mutter der Prostitution nach, vielleicht war sein Vater US-Soldat. Es sind viele Fragezeichen. Sicher aber ist, dass Peter Vogt mit zwei Jahren nach Oberammergau kam, ins städtische Hänsel-und-Gretel-Heim zu den Niederbronner Schwestern.