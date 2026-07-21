Wie gerecht kann die Justiz sein? Darüber zerbrechen sich Menschen seit Jahrhunderten die Köpfe. In Mini- München , der vom Verein „Kultur & Spielraum“ organisierten Spielstadt für Kinder und Jugendliche , ist man in dieser Frage auf einen Lösungsansatz gekommen: Statt eines alleinigen Entscheiders wird es künftig mehrere Richterinnen und Richter geben. Weniger Macht in den Händen des Einzelnen, mehr Gerechtigkeit für alle, so die Idee dahinter.

Das ist nicht die einzige Neuerung, die von 3. bis 21. August auf dem Showpalast-Gelände in Freimann wartet, wenn Mini-München dort zum 23. Mal seine Pforten öffnet: Erstmals wird es eine Art Trambahnsystem geben, dazu kommt der „Kulturknödel“ mit vielfältigen Angeboten. All das haben sich keine Erwachsenen ausgedacht, sondern die Kinder und Jugendlichen selbst. Denn die füllen Mini-München nicht nur alle zwei Jahre mit Leben, sondern manche von ihnen machen sich darüber hinaus auch in verschiedenen Gruppen Gedanken über die Zukunft der Spielstadt.

In der gibt es alles, was es in einer Stadt eben so braucht: ein Rathaus inklusive Oberbürgermeister, Ärzte, Taxis, Hochschulen und mit der Mimüz auch eine Tageszeitung. Kostenlos mitmachen kann jeder zwischen neun und 15 Jahren, ab der dritten Woche sind auch jüngere Kinder ab sieben Jahren willkommen.

Manch einer ist in Mini-München für seine spätere Berufswahl inspiriert worden oder hat als Kind mitgemacht und ist nun als Betreuer dabei, so wie Sören Selch. In Mini-München lerne man, „ein Leben zu leben“, sagt er. Mathe, Deutsch und Englisch hat man in der Schule. Aber nicht alle Erfahrungen lassen sich in Klassenzimmern machen. Parteien gründen, Mehrheiten für die eigenen Ideen organisieren – wo außer in Mini-München kann man so etwas schon in jungen Jahren ausprobieren?

Auch die Stadtspitze misst der Spielstadt, die als Vorbild für ähnliche Projekte unter anderem in Tschechien, Italien und Japan dient, einen hohen Stellenwert bei. „Wir wollen, dass Mini-München stark dasteht“, betont Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), die Spielstadt habe „einen festen Platz in München“. Denn das Projekt stärke das Demokratieverständnis der Kinder und Jugendlichen.

Auch Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD) betont den „sehr, sehr hohen gesellschaftspolitischen Wert“ der Spielstadt. Und Mini-München-Gründer Gerd Grüneisl erklärt, nicht nur die jungen Teilnehmer würden in der Spielstadt etwas lernen, sondern auch die Erwachsenen. „Kinder sind die Seismografen unserer Gesellschaft“, erklärt er.

Trotz der Bedeutung von Mini-München ist die Finanzierung für das Projekt jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Aufgrund der angespannten Wirtschaftslage sind sowohl die städtischen Zuschüsse, als auch die Spenden in diesem Jahr zurückgegangen. Die Spielstadt musste trotz städtischer Förderung von allerdings nur noch einer halben Million Euro verkleinert werden. Das Planungsteam aus Kindern und Jugendlichen hat deshalb eine Spendenaktion ins Leben gerufen, in der es „Mimüs“, die Währung der Spielstadt, bei Spendern wie der Sparkasse in Euros umgetauscht hat. Knapp 50 000 Euro sind so zusammengekommen.