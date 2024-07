Von Tanja Munsch

Ob Gärtner, Wetterforscherin, Schmuckdesigner, Bürgermeisterin oder Schlangenbeschwörer – in Mini-München können Kinder fast alles werden. Alle zwei Jahre in den Sommerferien dürfen sie drei Wochen lang ihre eigene Stadt mitgestalten, arbeiten, studieren und Politik machen. Anfang dieser Woche haben die ersten Mini-Bürger und -Bürgerinnen die Spielstadt im Fröttmaninger Showpalast bezogen, die in diesem Jahr zum 22. Mal stattfindet. Organisiert wird Mini-München vom Verein Kultur- und Spielraum, zwei Mitarbeiter geben Einblicke in den Entstehungsprozess des Ferienprojekts. Aktuelle und ehemalige Kinder erzählen von ihren Erlebnissen in der Spielstadt.