So funktioniert Mini-München in Corona-Zeiten

Von Julian Thamm

Bürgerversammlung im großen Sitzungssaal des Rathauses. Wo normalerweise Erwachsene Reden schwingen, haben heute Kinder und Jugendliche das Wort. Es geht - wie bei den Großen auch oft - ums Geld. Der Norden möchte mehr. Derzeit bekommt der Stadtteil 23 Prozent der Steuergelder, die in München anfallen. Das reiche nicht, sagen die Vertreterinnen und Vertreter. Zu viele Schulden! Doch überzeugt wirken die Bürgermeister und Stadträte aus dem Westen, Osten und der Mitte nicht. Auch die Oberbürgermeisterin hat Zweifel. Noch mehr abdrücken? Das gehe nicht so einfach.

Die zähen Verhandlungen sind Teil des Programms der Spielstadt Mini-München, die alle zwei Jahre während der Sommerferien aufgebaut wird. Fünf Mal die Woche, von Montag bis Freitag, können junge Menschen im Alter von sieben bis 15 Jahren die Strukturen und Kreisläufe einer echten Stadt kennenlernen. Die Kinder und Jugendlichen studieren, arbeiten, verdienen Geld - und zahlen Steuern. Steuern, von denen der Norden nun mehr haben möchte.

Eine derartige Bürgerversammlung gab es seit der Gründung der Spielstadt 1979 nicht. Zum ersten Mal in der Geschichte findet Mini-München nämlich dezentral statt. Zum ersten Mal gibt es nicht einen zentralen Spielort, sondern gleich vier: Stadtteil Nord, West, Ost und Mitte. Der Grund: natürlich Corona. Fast hätte die Pandemie das Aus für Mini-München bedeutet. Aber dank des dezentralen Konzepts hat es dann doch geklappt.

Unten im Eingang des Rathauses steht Laura. Die Zwölfjährige hält einen Blumenstrauß in der Hand und trägt einen Brautschleier auf dem Kopf. Vor wenigen Minuten hat sie hier geheiratet. Hochzeiten haben in Mini-München Tradition. Welche Herausforderungen dieses Jahr jedoch damit verbunden sind, wird schnell deutlich. Es gibt rund 100 Betriebe an 40 verschiedenen Standorten, welche in ganz München verteilt sind. Laura ist Mitarbeiterin bei einem Mode- und Kleidungsgeschäft im Norden. Ihr Bräutigam arbeitet beim städtischen Fernsehsender im Westen. Für ihre Hochzeit war die Kommunikation zwischen den Stadtteilen essenziell. Denn die Kontaktaufnahme läuft nicht immer reibungslos. Mal eben persönlich vorbeikommen - so einfach geht das nicht. Und es dauert eben länger, als noch vor zwei Jahren. Ohne das für die Spielstadt entwickelte Online-Portal und die Telefonzentrale wäre die Hochzeit vielleicht geplatzt.

Detailansicht öffnen Mini-München ist überall: Hier auf dem Marienplatz wird geheiratet. (Foto: Catherina Hess)

Laura ist schon zum dritten Mal dabei. "Vorher war es schon cooler", findet sie. Normalerweise ist Mini-München auf einem Fleck. Vor zwei Jahren beispielsweise im Olympiapark. Stadtversammlungen, Gerichtsverhandlungen, Demonstrationen - oder eben auch Hochzeiten konnten einfach über Lautsprecher angekündigt werden. Durch den dezentralen Ansatz ist das unmöglich. Stattdessen wurde eben vieles digitalisiert. Überweisungen machen, News checken, den Börsenstand nachsehen, das alles läuft über das Online-Portal. Der Verein Kultur und Spielraum der Landeshauptstadt München hätte trotz der besonderen Situation aber gute Arbeit geleistet, bescheinigt Laura dem Veranstalter. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass das Online-Portal bleibt. Es gibt also nicht nur Schattenseiten an dem dezentralen Konzept.

Durch die Aufteilung der Spielstadt ist Mini-München zudem entzerrt. Das zeigt ein Blick in den Stadtteil Nord. Im Olympiapark wirkt alles ein wenig entspannter als in Mini-München Mitte. Weit weg vom politischen Trubel auf dem Marienplatz wird hier geschraubt, geschleift und gehämmert. Auf der Halbinsel am See stehen verschiedene Zelte und Stände, darunter auch ein Betrieb namens "Amt für den Bau merkwürdiger und außergewöhnlicher Reisemobile". Hier entstehen verschiedene Gefährte. Darunter eine fahrbare Insel auf dem Olympiasee, ein Doppeldeckerbus, und das sogenannte Flufo, "eine Mischung aus Flugzeug und Ufo", erklärt Robert. Hier im Zelt des Amtes arbeitet der Zehnjährige zusammen mit seinen Kollegen Jonas, Han Peng, Quirin, Rafael und Valerio.

Detailansicht öffnen Im Olympiapark wird gewerkelt. (Foto: Catherina Hess)

Und dann ist da noch Vincent. Er hockt draußen auf dem Bus. Von oben zeigt er stolz auf das Nummernschild. "Das hab ich gemacht." Er hat schon viele Nummernschilder bemalt und montiert. Den sommerlichen Temperaturen angemessen gekleidet, trägt er eine Kappe, ein T-Shirt und eine kurze Hose. Eine Maske hat er natürlich auch. Die ist Pflicht in ganz Mini-München. Und die Betreuer werfen ein kritisches Auge auf die Einhaltung der Regeln. Jeden Tag tüftelt Vincent hier im Olympiapark. Ein Arbeitstag dauert bis zu sieben Stunden. "Ich hab bis jetzt immer durchgearbeitet", sagt Vincent. Andere Betriebe hat er noch nicht kennengelernt. Warum auch? Es gefällt ihm hier.

Zurück im Zelt. Valerio steht an einem kleinen Holztisch und tippt etwas in ein Tablet. Er übernimmt heute die Buchhaltung. "Sachen einordnen, Verträge abschließen, Geld abgeben, und neue Leute einstellen", fasst er seine Aufgaben zusammen. "Hab erst keinen Job bekommen", sagt er dann. Dieses Jahr ist es gar nicht so einfach, immer dort zu arbeiten, wo man möchte. Das hat mit den begrenzten Arbeitsplätzen zu tun. "Wenn man keinen Job bekommt, muss man warten und kann erst mal nicht richtig mitmachen", ergänzt er. Doch es gibt eine Lösung: die grüne Karte. Diese bekommen die Kinder und Jugendlichen, wenn sie unbedingt bei einem speziellen Betrieb arbeiten möchten. Andernfalls kann es passieren, dass alle Plätze schon vergeben sind. Die grüne Karte ist also gewissermaßen das Ticket zum Traumjob.

Detailansicht öffnen Das Jobangebot in Mini-München ist vielfältig, beliebte Stellen sind oft schnell vergeben. (Foto: Catherina Hess)

Die Spielstadt Mini-München, die nur noch diese Woche stattfindet, ist dieses Jahr in vielerlei Hinsicht anders. Coronavirus, Dezentralität, Digitalisierung - das alles birgt neue Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Doch was ist jetzt mit der Stadtversammlung? Bekommt der Norden jetzt mehr Geld? Nunja, die Stadt ist sich einig. 23 Prozent müssen reichen. Schließlich bekommen die anderen Stadtteile auch nicht mehr Geld. Der Norden geht an diesem Nachmittag mit leeren Händen nach Hause.