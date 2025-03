Interview von Philipp Crone

Dafür, dass alles nur Wasser ist, sieht die Versuchsanordnung doch sehr komplex aus. Was vor allem an den Flaschen liegt, die Peter Schropp für das Tasting vorbereitet hat. Blaue PET, grüne PET, weiße Glasflasche mit gelbem Etikett und Bayern-Spitzenreiter, insgesamt acht verschiedene Gefäße und Marken stehen in einem schlichten Seminarraum im zweiten Stock eines schlichten Gebäudes im schlichten Gewerbegebiet von Gräfelfing bereit. Aber eines wird sich am Ende ganz klar zeigen: Wasser ist nicht gleich Wasser. Der 62-jährige Schropp ist Wasser-Sommelier, Ausbilder und Vorsitzender der deutschen Wassersommelier-Union. Er sagt aber gleich zu Beginn, dass der Begriff „Sommelier“ nicht geschützt sei, jeder könne sich so nennen, ob einfach passionierter Wasser-Trinker oder Absolvent eines der Kurse bei Schropp. Die dauern zwei Wochen. Aber es reicht schon ein kurzes Gespräch mit dem promovierten Lebensmittelchemiker, damit diese vermeintlich so durchschaubare Flüssigkeit nahezu mystisch wird.