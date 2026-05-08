Die Bavaria Studios in München – da, wo sonst für die große Leinwand produziert wird – bekommen an diesem Wochenende einen neuen Anstrich. Sie sind in Pink, Neongrün und Dunkelblau getaucht: den Farben des SZ-Live-Events Mindpop. Das „Festival für kluge Gedanken“ – so steht es auf dem großen Holzbogen, der den Eingang zum Festivalgelände umrahmt. Dort warten bereits vor Einlassbeginn um 16 Uhr die ersten Gäste, am Freitag und am Samstag werden an die 1000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Der Holzbogen über dem Eingang des. Andi Huber

Hinter dem Eingang weisen pinke Schilder die verschiedenen Bühnen und Anlaufpunkte aus. Links geht es zur Kantine, zum Biergarten und den barrierefreien Toiletten, geradeaus zum Studio 2, rechts zum Studio 6 und der „Food & Chill“-Area. Bei den Essens- und Getränkeständen ist schnell einiges los: Die einen machen es sich in den Sonnenliegen bequem und schließen mal kurz die Augen, andere unterhalten sich an den Stehtischen bei einem Kaltgetränk ihrer Wahl oder einem Pistazieneis.

Auf die Frage, was sie vom Mindpop erwartet, sagt Nina, 29: „Ich war allgemein neugierig, weil ich so ein Format noch gar nicht kenne.“ Auf Tagungen gebe es auch verschiedene Impulsvorträge, die hätten aber meist einen thematischen Schwerpunkt. „Hier ist das jetzt relativ breit gefächert. Und wir unternehmen was zusammen!“

Nina (li.) und Susanne (re.) freuen sich auf die Impulsvorträge. Andi Huber

Zusammen mit ihrer Freundin Susanne besucht sie als Erstes den Psychologie-Livepodcast „Die Lösung“ mit Verena Fiebiger, eine der beiden Podcast-Hosts, und Nike Hilber, psychologische Psychotherapeutin. Die beiden Panelistinnen beschäftigen sich mit der Frage, wie es dazu kommt, dass sich das Unbewusste in Form einer psychischen Störung auf einmal bemerkbar macht - und wie das in der psychodynamischen Therapie gelöst wird. Das Studio 6 ist nach Beginn schnell so voll, dass einige am Eingang stehen, gespannt folgen die Zuhörer dem Gespräch.

SZ-Veranstaltung : Mindpop: Das neue SZ-Festival für kluge Gedanken Zwei Tage, drei Bühnen, zig Impulse: Bei Mindpop wird SZ-Journalismus zur Live-Erfahrung – mit Talks, Interviews und Gesprächen für alle, die mehr wissen, mehr fühlen und mehr verstehen wollen. ...

In der „Food & Chill“-Area hat es sich Harald in einem Liegestuhl bequem gemacht und genießt die Nachmittagssonne. Der 54-Jährige sagt, er habe sich das Programm gar nicht so genau angeschaut und wolle eher spontan von Bühne zu Bühne zu schauen und das „lebendige Feuilleton“ erleben. Dagegen hat sich die 43-jährige Katharina ganz genau überlegt, welche Vorträge und Interviews sie am meisten interessieren. Der erste Punkt auf ihrer Festival-Tagesordnung ist das Interview mit Tobias Krell, auch bekannt als Checker Tobi. Den möchte auch Carmen, 63, sehen. Sie hat drei Enkelkinder und die Frage „Wie erklärt man Kindern, was auf der Welt los ist?“ ist ihr ein wichtiges Anliegen.

SZ-Journalistin Valentina Reese (li.) im Gespräch mit Tobias Krell alias Checker Tobi. Andi Huber

Tobias Krell moderiert seit 13 Jahren die Kinderwissenssendung „Checker Tobi“ im KiKa. In der Sendung checkt er verschiedene Themen, wie Straßenverkehr, Weihnachten und Ski fahren, und erklärt sie kindergerecht. Dabei ist es ihm ein Anliegen, die Themen ganzheitlich zu erklären. Beim Ski-Check geht es entsprechend nicht nur um Schuss und „Pizza fahren“, sondern auch um das Thema Klimakrise.

Auf dem darauffolgenden Panel geht es um Awareness gegenüber Rassismus. Darüber sprechen Moderatorin Saimah Jiwa, Autorin Isabel Abedi, Content Creatorin Thi, Schul- und Rassismusforscher Karim Fereidooni und Model, Musikerin und Aktivistin QUEEN Lizzy. Zum einen tauschen sie sich über persönliche Erfahrungen mit Rassismus aus, zum anderen wird die wissenschaftliche Perspektive diskutiert. So zeigt Fereidooni die Gleichzeitigkeit von rassistischen und rassismuskritischen Einstellungen in unserer Gesellschaft auf.

Das Publikum beim Panel „Was steckt in deiner For You Page“ mit Moderatorin Corinna Koch und Journalistin Victoria Reichelt. Andi Huber

Auch für Samstag stehen noch einige spannende Programmpunkte auf dem Plan. Linn Schütze, eine der Podcast-Hosts von „Mord auf Ex“ und „Die Jägerin“, spricht mit Kriminologin Gina Rosa Wollinger um 17 Uhr im Studio 2 darüber, warum so viele True Crime lieben.

Im Studio 6 wird ab 17.45 Uhr bei einer „Do It Yourself“-Session mit Carlo Sommer live gepinselt und in der Kantine geht es um 20 Uhr darum, warum Genres wie Dark Romance und Romantasy gerade so viele begeistern – anhand datenjournalistischer Erkenntnisse der SZ-Journalistinnen Berit Kruse und Vivien Götz.