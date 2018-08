26. August 2018, 18:36 Uhr Millionenschaden Großer Wasserschaden in Geschäftsgebäude

In der Nacht zum Sonntag ist in einem Gebäude an der Richard-Strauss-Straße ein erheblicher Wasserschaden entstanden. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellte bei einem Kontrollgang in einem Geschäftsgebäude in der Nacht fest, dass in einem Aufzugschacht im Erdgeschoss Wasser einlief. Er verständigte die Feuerwehr, die laut Bericht um 1.48 Uhr vor Ort war. Der Sicherheitsmann hatte da schon Dutzende weitere nasse Stellen im Gebäude bemerkt. Die Feuerwehr stellte fest, dass im dritten Stock etwa einhundert Quadratmeter Fläche unter Wasser standen. Aufgrund dessen hingen im zweiten und ersten Stock bereits die abgehängten Decken durch, einige waren sogar runtergestürzt. Die Feuerwehr forderte zunächst ein weiteres sogenanntes Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Kleinalarmfahrzeug an. Nach drei Stunden war das Wasser abgepumpt. Derzeit ist die Ursache des Wasserschadens noch unbekannt, die Polizei ermittelt. Klar ist hingegen, dass die Besitzer der Immobilie ihre Arbeit in dem Geschäftsgebäude bis auf weiteres nicht wieder aufnehmen können.