"Bayern hilft den Autobauern" vom 26. November:

Ich glaube es nicht: Die bayerische Staatsregierung schenkt den Autofirmen im Lande Hunderte von Millionen Euro aus Steuermitteln, weil es den Autobauern so schlecht geht! Haben nicht gerade Hunderttausende geprellte Autokäufer die Firma VW, wozu auch Audi aus Bayern gehört, verklagt, um Entschädigungen für ihre von den Herstellern manipulierten Autos zu bekommen? Haben wir etwas gehört, dass die bayerische Staatsregierung diesen geprellten Autokäufern mit Steuergeldern hilft? Und haben nicht die Autofirmen über Jahrzehnte Milliarden Euro an Gewinnen verbucht? Wozu muss die bayerische Staatsregierung jetzt diesen Firmen Steuergelder in Millionenhöhe nachwerfen? Haben diese Firmen nicht auch eine Verantwortung für die Fortbildung ihrer Mitarbeiter, wenn der Markt sich verändert? Die Veränderung zur E-Mobilität haben die Autofirmen verschlafen. Da fällt ihnen nichts anderes ein, als nach staatlicher Subvention zu rufen, damit sie sich verändern können? Wer regiert uns eigentlich? Offensichtlich die Lobbyvertreter der Industrie!

Axel Bock, München