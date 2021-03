Von Sebastian Krass

Es wird eine Baustelle und später eine Fassade, an der jeden Tag viele Tausend Menschen vorbeikommen: Die Stadtwerke München (SWM) planen am Mittleren Ring, direkt an der Landshuter Allee, den Neubau eines Umspannwerks. Wenn es fertig ist, soll es das direkt nebenan gelegene bisherige Umspannwerk Neuhausen ablösen, dessen technische Ausstattung nach Auskunft eines SWM-Sprechers "das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht" hat. Um die "Versorgungssicherheit des Viertels auch in Zukunft zu gewährleisten", sei der Neubau nötig, in den die SWM "einen zweistelligen Millionenbetrag" investieren, wie der Sprecher erläutert.

Das künftige Umspannwerk entsteht auf einem bisher unbebauten Teil des Gesamtgrundstücks an der Landshuter Allee 48, direkt nördlich anschließend an das Eckgebäude zur Nymphenburger Straße. Es wird eine begrünte, etwa 13 Meter hohe Fassade haben. Und es wird mit 46 Metern Länge und 14 Metern Tiefe nur noch etwa ein Drittel der Fläche des bisherigen Umspannwerks einnehmen. So entsteht nach dem Abriss eine neue freie Fläche in städtischem Eigentum. Für die Nachnutzung gebe es "bereits erste Ideen", sagt der SWM-Sprecher, etwa für den Bau zusätzlicher Werkswohnungen, "aber noch keine konkreten Pläne". Weil das Bauvorhaben so prominent gelegen ist, stand der Entwurf des Münchner Architekturbüros Wurmer auf der Tagesordnung für die Stadtgestaltungskommission am Dienstagabend.

Es gibt in München auch schon ein Vorbild für dieses Projekt: das neue Umspannwerk Schwabing am Elisabethplatz. Es ist nicht nur von Größe und technischem Stand vergleichbar. Auch städtebaulich gab es dort eine ähnliche Entwicklung: Mit dem Abriss des alten Werks entstand eine neue Fläche, auf dem die Stadtsparkasse, die das Grundstück den Stadtwerken abkaufte, einen neuen Wohn- und Geschäftskomplex geplant hat.

Für ihr Bauvorhaben in Neuhausen haben die Stadtwerke bereits einen Zeitplan aufgestellt. Demnach soll die Baugrube schon von April dieses Jahres an ausgehoben werden, der Rohbau soll von Juli an entstehen und Anfang 2023 fertig werden. Danach dauert es noch einmal eine ganze Weile, bis die Technik eingebaut und das Umspannwerk betriebsbereit ist. Das Umschalten vom alten auf das neue Werk ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Erst danach kann das alte Gebäude abgerissen werden und Platz für Neues machen.

Ein Umspannwerk ist Teil des Netzes zur Stromversorgung und dient der Verbindung unterschiedlicher Spannungsebenen, so die technische Erklärung. Die Stadtwerke von Ludwigshafen formulieren es auf ihrer Internetseite ein bisschen anschaulicher: "Beim Transport von elektrischem Strom vom Kraftwerk zu den Haushalten fungiert ein Umspannwerk wie eine Kreuzung, an der unterschiedliche Straßen aufeinandertreffen. Die Umspannwerke verteilen den Strom im Netz und verändern dafür seine Spannung." Die Stadtwerke München betreiben aktuell 33 Umspannwerke und zwei Hauptumspannwerke, weitere Neubauten sind derzeit nicht geplant.