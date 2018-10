5. Oktober 2018, 20:00 Uhr München heute 50 Millionen für MVV / Verbot von sexistischer Werbung / Richtig sitzen im Büro

Von Sara Maria Behbehani

München hatte schon viele wagemutige Verkehrsprojekte. Da war beispielsweise der Transrapid, der die Menschen in nur sieben Minuten vom Hauptbahnhof bis zum Flughafen fahren sollte. Die Idee war erst mal klasse. Jahre später dauert die Fahrt allerdings schon noch ein bisschen länger, ca. 45 Minuten.

Noch immer bleiben die Vorstellungen, wie Münchens Verkehr in der Zukunft aussehen soll, visionär: Da wäre die Seilbahn zu nennen, die in der vergangenen Zeit immer wieder Thema war und mit der Münchner irgendwann über den Frankfurter Ring schweben sollen. Ebenso die Flugtaxis, die erstmals Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung, ins Gespräch brachte und für die es nun nach CSU-Wunsch beim Neubau des Hauptbahnhofs auch eine Start- und Landefläche geben soll. Und zuletzt war es sogar der Weltraum, in den Markus Söder mit der "Bavaria One" aufbrechen möchte.

Weniger groß und dennoch weitreichend genug ist die MVV-Reform, in die jetzt wieder Bewegung gekommen ist. Der Freistaat will alle Probleme nun mit 50 Millionen Euro lösen - wie, ist aber offen, schreibt mein Kollege Andreas Schubert .

Das Wetter: Sonne und Wolken ziehen gemeinsam über den Himmel. Bei Temperaturen um 23 Grad ist es wieder recht warm.

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Stadtrat verbietet sexistische Werbung Einstimmig hat er beschlossen, dass alle Plakate, die "gegen die guten Sitten oder die Menschenwürde verstoßen", künftig entfernt werden müssen. Zum Artikel

Isar-Tiger: Testlauf für das Anruf-Sammeltaxi Anstatt auf Bus und Bahn zu warten, können MVG-Kunden bald den "Isar-Tiger" rufen. Die erste Testphase läuft recht gut - bei der Auslastung ist aber Luft nach oben. Zum Artikel

Die Stadt investiert 38 Millionen Euro in Sportanlagen Die Investitionen sind Teil einer Sportoffensive, die noch viele weitere Projekte umfasst. Doch von den Vereinen gibt es Kritik. Zum Artikel

NEUES VON DER WIESN

Vier Mass Bier in zwei Minuten Exen hat sich zu einer Art Trendsport auf der Wiesn entwickelt. Auch von härterem Durchgreifen der Wirte lassen sich einige Kampftrinker nicht abschrecken. Zum Artikel

Warum Ruhestand, wenn man auch auf der Wiesn bedienen kann? Elfriede Enzenhofer ist mit ihren 80 Jahren die wohl die älteste Bedienung auf dem Oktoberfest. Genug hat sie noch lang nicht, nur ganz so viele Masskrüge wie früher trägt sie nicht mehr. Zum Artikel

"Man darf die Leute nicht zu lange im Kreis herumschleudern" Michael Menzl weiß, was er Fahrgästen zumuten kann. Seit 80 Jahren gibt es die Zugspitzbahn schon auf der Wiesn - doch wegen der teuren technischen Prüfungen könnte bald Schluss sein. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IM...

Landtagswahlkampf: Horst Seehofer will sich nicht zum Sündenbock machen lassen

Die CSU muss ein desaströses Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern befürchten. Der Parteichef und Bundesinnenminister könnte danach seine Posten verlieren. Denn die Wut richtet sich gegen ihn. Zum Artikel

