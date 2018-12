10. Dezember 2018, 18:52 Uhr 100 Millionen Euro Investition SAP plant Hunderte neue Jobs in München

Das Softwareunternehmen SAP will in München Hunderte neue Arbeitsplätze schaffen. Man plane einen Personalaufbau von etwa 30 Prozent, sagt ein Sprecher. Das entspräche mindestens 300 neuen Stellen. Bis zu welchem Zeitpunkt die neuen Jobs geschaffen sein sollen, wolle man aber noch nicht sagen - die Rede ist nur von "in den kommenden Jahren". SAP will stark in München investieren, das Unternehmen aus Baden-Württemberg plant fast 100 Millionen Euro auszugeben, um neue Büros in der Stadt zu bauen, in denen dann alle Mitarbeiter gemeinsam arbeiten sollen. Bisher sitzen die meisten der 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hallbergmoos in der Nähe des Flughafens, und etwa 400 arbeiten an der Nymphenburger Straße. Wo die neuen Büros dann gebaut werden sollen, stehe noch nicht fest, heißt es bei SAP. Zuletzt war noch von einem Standort in der Nähe der Technischen Universität in Garching die Rede.

Die Softwarefirma gibt momentan deutlich mehr Geld als zuvor, nicht nur in München. Bewegte man sich bislang innerhalb eines Jahres bei den Investitionen in einer Größenordnung von um die 600 Millionen Euro, sollen es in diesem Jahr deutlich mehr als eine Milliarde Euro werden. Wie viele andere Softwareunternehmen setzt auch SAP darauf, in den kommenden Jahren mehr mit dem Geschäft in der Cloud zu verdienen als mit seinen klassischen Lizenzen für Computerprogramme. In dem Bereich sieht das Unternehmen seine Zukunft und konkurriert dort vor allem mit Firmen aus den USA, zum Beispiel mit Oracle oder Salesforce.