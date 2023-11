Stadt will Vorkaufsrecht ausüben - erstmals in diesem Jahr

Ein Gebäude im westlichen Schwabing wird nicht zum ersten Mal zum Spekulationsobjekt. Doch mittlerweile sind an der Bauerstraße 10 nur noch wenige Apartments bewohnt - was dem Stadtrat die Chance eröffnet, zugunsten der Mieter einzugreifen.

Von Ellen Draxel

Wenn es um das Thema Mietervertreibung geht, ist das Haus an der Bauerstraße 10 in Schwabing der Stadt bestens bekannt. Für dieses Gebäude nun könnte die Kommune an diesem Mittwoch - erstmals in diesem Jahr - von ihrem Verkaufsrecht Gebrauch machen. Voraussetzung ist, dass der Stadtrat der Empfehlung der Verwaltung zustimmt.