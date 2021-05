Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Milbertshofen ein Auto mit Benzin übergossen und angezündet. Feuerwehr und Polizei fanden den Wagen gegen 1 Uhr auf einem Parkplatz in der Riesenfeldstraße im Vollbrand vor. Das Feuer zerstörte den Wagen und beschädigte einen weiteren, der in der Nähe geparkt war. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie zwei Vermummte Flüssigkeit aus einem Kanister auf den Pkw gießen. Als sie die Flüssigkeit anzündeten, gab es eine Verpuffung. Dabei könnte sich ein Täter verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen.