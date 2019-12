Die Dankeskirche am Curt-Mezger-Platz feiert diesen Sonntag, 8. Dezember, einen kleinen Neuanfang. Pfarrerin Anne Bickhardt übernimmt die Leitung der Gemeinde, nachdem der bisherige Pfarrer Christian Weigl als neuer Dekan nach Freising gegangen ist. Allerdings ist es nur ein kleiner Neuanfang, denn Bickhardt ist kein unbekanntes Gesicht. Sie ist bereits seit fünf Jahren zweite Pfarrerin in Milbertshofen und blickt auf viele Gottesdienste, Taufen und Konfirmationen zurück. "Für die Gemeinde wird es eine Kontinuität sein. Denn wir haben mit Pfarrer Weigl immer im Team gearbeitet und die großen Projekte gemeinsam angestoßen", sagt Bickhardt. Ihre bisherigen Aufgaben wird sie weiterhin beibehalten, beispielsweise die Konfirmanden und die Familienarbeit betreuen. In Zukunft will sie die karitative Arbeit der Kirche noch weiter stärken. "Unser Gotteshaus liegt so zentral im Stadtteil. Es ist wichtig, dass wir präsent sind, dass wir aufgeschlossen sind und nicht nach Konfessionen fragen. Bei uns stehen die Türen für alle offen, wir wollen für den Stadtteil da sein", sagt sie.

Mit der Übernahme des neuen Amtes entfällt für die Gemeinde auch die übliche Vakanzzeit von einem halben Jahr. "Dafür bin ich eine der wenigen Pfarrerinnen, die pendelt", sagt Bickhardt, die nun fast täglich aus Markt Schwaben nach Milbertshofen kommt. Weil ihre beiden Kinder (18 und 21 Jahre) aus dem Haus sind, könne sie nun die Gemeindeleitung übernehmen. Doch nach München wird sie erst in einem Jahr ziehen können, nachdem Weigl das Gemeindehaus geräumt hat und es anschließend fertig saniert sein wird. "Die Situation ist sportlich", sagt Bickhardt, die bis kommenden Herbst die einzige Pfarrerin in der Dankeskirche ist. Erst dann wird feststehen, wer auf ihren bisherigen Platz nachrückt. Dekan Felix Reuter führt Bickhardt am kommenden Sonntag im Gottesdienst um 10 Uhr feierlich ein, wo sie auch ihre Antrittspredigt halten wird.