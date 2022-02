Die Polizei hat im Fall des versuchten Tötungsdelikts an einem 17-Jährigen in Milbertshofen einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen: Nachdem bereits am 21. Januar ein 18- und ein 16-Jähriger wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verhaftet worden waren, wurde nun ein weiterer 18-Jähriger vor seiner Wohnung im Münchner Norden in Gewahrsam genommen. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei am Mittag mitteilen.

Vor rund einem Monat, am 13. Januar, war der 17-Jährige in der Wohnung eines Bekannten mit einem Bauchschuss schwer verletzt worden. Eine Gruppe von mehreren Personen hatte am frühen Abend an der Wohnungstür geklingelt und nach dem Öffnen sofort den Teenager attackiert. Über das Motiv hat die Polizei noch nichts verlauten lassen; ein Sprecher hatte nach den ersten Festnahmen lediglich bestätigt, dass sich die Tatverdächtigen und das Opfer kannten.