Am Korbinianplatz in Milbertshofen gerieten zwei Gruppen von Jugendlichen in Streit - am Ende war ein 18-Jähriger tot.

Von Joachim Mölter

Im Fall des am Montag in Milbertshofen getöteten 18-Jährigen sitzt ein 16-Jähriger wegen Totschlag-Verdachts in Untersuchungshaft. Der Hintergrund der Tat ist noch nicht geklärt. Aber zumindest über den Verlauf der tödlichen Auseinandersetzung konnte Stephan Beer, Leiter der ermittelnden Mordkommission, am Donnerstag etwas mehr mitteilen, nach Zeugenaussagen und der Auswertung eines Handyvideos.

Demnach hatten sich am Korbinianplatz um kurz nach 17 Uhr zwei Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden getroffen, eine Gruppe mit etwa fünf Personen, die andere mit etwa 15. Dabei kam es offensichtlich zu einer Schlägerei, die im Einsatz von Stichwerkzeugen eskalierte. Zunächst soll der 18-Jährige aus der kleineren Gruppe einen 15-Jährigen in den Bauch gestochen haben; daraufhin habe ein 16-Jähriger eingegriffen und seinerseits mehrmals auf den 18-Jährigen eingestochen. Mit welchen Tatwaffen das geschah, ist noch nicht bekannt.

Das 18 Jahre alte Opfer war so schwer verletzt worden, dass es noch am Abend im Krankenhaus starb. Bei dem 15-Jährigen besteht keine Lebensgefahr. Der Tatverdächtige hatte am Dienstag zunächst nur als Zeuge vernommen werden sollen, lenkte aber durch eine nicht näher erläuterte "Spontanäußerung" einen Tatverdacht auf sich, wie Stephan Beer mitteilte. Daraufhin wurde ein Haftbefehl erwirkt und von einer Ermittlungsrichterin bestätigt. Sowohl der 18-Jährige als auch die beiden Jüngeren waren wegen diverser Delikte bereits polizeibekannt.