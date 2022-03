Von Joachim Mölter

Bei einer Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden ist am Montagnachmittag am Korbinianplatz in Milbertshofen ein 18-Jähriger tödlich verletzt worden. Er wurde unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht, wo er am Abend verstarb.

Ein 15-Jähriger wurde mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht; akute Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Über die Hintergründe des Streits ist noch nichts bekannt. Die Mordkommission ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.