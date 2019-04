22. April 2019, 22:14 Uhr Milbertshofen Syrischer Kulturabend

Beim syrischen Kulturabend am Freitag, 26. April, singt der syrische Friedenschor unter Leitung von Ahmad Abbas. Die Chormitglieder machen Musik als Ausdruck der Hoffnung und um mit ihrer Kultur einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Zu sehen und zu hören sind an dem Abend im Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, auch ein Theaterstück, Gedichte, eine Bilderausstellung und syrischer Tanz. Es gibt ein gemeinsames Abendessen mit syrischen Spezialitäten. Der Eintritt an der Abendkasse kostet zehn Euro, für Schüler und Studenten acht Euro. Wegen des begrenzten Platzangebots wird um Reservierung per E-Mail an info@syrischer-skv.de gebeten. Alle Einnahmen gehen an den Syrischen Sozial- und Kulturverein München.