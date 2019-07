2. Juli 2019, 18:55 Uhr Milbertshofen Sprung in Eisenstange - Arbeiter schwer verletzt

Ein Lastwagenfahrer hat sich im Münchner Stadtteil Milbertshofen beim Sprung vom Lkw eine Eisenstange in den Oberkörper gerammt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, stieg der Mann am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr auf einer Baustelle an der Belgradstraße schwungvoll aus seinem Fahrzeug, beim Sprung auf den Boden übersah er eine senkrecht nach oben ragende Eisenstange. Die scharfkantige Stange bohrte sich beim Aufprall in den Oberkörper des Mannes und verletzte ihn schwer. Die Feuerwehr musste das Metall vom Betonfundament abtrennen, damit der Mann ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Nach Angaben der Feuerwehr unterstützte sie das Operationsteam auch im Schockraum der Klinik mit speziellem Feinmechanikerwerkzeug. Mit einer oszillierenden Säge schnitt sie das Eisen nah am Körper ab. Um das Risiko zu reduzieren, dass der Patient verblutet, werden Gegenstände bei derartigen Verletzungen nicht sofort aus dem Körper gezogen, sondern erst während der Operation. Der aus dem Raum Starnberg stammende Lastwagenfahrer ist 42 Jahre alt. Zum aktuellen Gesundheitszustand konnte die Polizei am Dienstag auf Nachfrage keine Auskunft geben.