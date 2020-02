Am Anfang war das Wort. Ein Telefonanruf mit Diebstahlsvorwürfen und Beleidigungen hat am Sonntagabend eine Kettenreaktion ausgelöst, an deren Ende kurz vor Mitternacht mehr als 20 Personen auf einem Bolzplatz am Anhalter Platz in Milbertshofen aufeinander eindroschen. Nach dem offenbar wenig kommunikativ verlaufenen Telefonat waren zwei Münchner zu dem Ergebnis gekommen, die Sache lasse sich nur persönlich klären. Dazu brachte jeder mehrere zwischen 20 und 30 Jahre alte Verwandte und Freunde mit, sodass sich auf dem Bolzplatz zwei Gruppen gegenüberstanden und dann aufeinander losgingen. Am schlimmsten erging es einem 21-Jährigen, der mit einem massiven Gegenstand niedergestreckt und schwer verletzt wurde. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die von Anwohnern gerufene Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch und schwere Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Kriminalkommissariat 25, Telefonnummer 089/ 2 91 00, melden.