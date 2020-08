Von Johannes Korsche, Milbertshofen

An der Anhalter Straße 6 entstehen Wohngruppen der Pfennigparade. Mit dem Neubau soll in diesem Herbst begonnen werden. Nach etwa eineinhalb Jahren wird sich die Pfennigparade dort für zunächst 15 Jahre einmieten. Dann sollen 19 angestellte Pflegekräfte in die oberen Stockwerke und sieben Menschen mit Körperbehinderung ins Erdgeschoss einziehen. Diese Pläne fanden in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses (BA) Milbertshofen-Am Hart einhellige Zustimmung. Wäre da nicht das Mobilitätskonzept, das lediglich eine Tiefgarage mit fünf Autoparkplätzen vorsieht. Das war manchen Lokalpolitikern deutlich zu wenig. Daran ändern auch die 28 Radstellplätze nichts, die geplant sind.

Im Erdgeschoss wird es für die ambulant gepflegten Bewohner einen Gruppenraum mit Gemeinschaftsküche sowie Büros und einen Behandlungs- beziehungsweise Besprechungsraum geben, schrieb das zuständige Architekturbüro "Münchener Hausbau Architektur" an den Bezirksausschuss. Die Wohnungen sowie der Aufzug werden barrierefrei zugänglich sein. Das Wohnprojekt werde von einem inklusiven Gedanken getragen, so das Architekturbüro.

Damit hängt die geringe Anzahl von Autoparkplätzen zusammen. Die ambulant gepflegten Bewohner des Erdgeschosses seien unter anderem auf Rollstühle angewiesen. Das schließe das Fahren eines Autos aus, teilten die Architekten mit. Deshalb sei damit zu rechnen, dass fünf Plätze in der Tiefgarage ausreichten. Je maximal zwei davon seien für Dienstfahrzeuge der Pfennigparade oder Besucher gedacht. Auch der Hausmeister und andere Kurzzeitparker sollen in der Tiefgarage Platz finden. Sollte darüber hinaus jemand sein Auto abstellen wollen, seien an den Hauptstandorten der Pfennigparade Plätze frei gehalten.

Doch diese Parkplätze sind, wie zum Beispiel am Standort Petuelring, allesamt mehr als einen Kilometer entfernt. "Absurd" sei das Konzept, fand Claus Wunderlich (FDP) deswegen. Auch Thomas Schwed (CSU) argumentierte gegen diesen Entwurf. Eine Pflegerin werde doch, "nach einem arbeitsreichen Tag" nicht ihre Einkäufe mit dem Rad transportieren. Ein Einwand, der bei den Grünen Erheiterung hervorrief. Die CSU forderte zehn weitere Stellplätze. Auch Leo Meyer-Giesow (ÖDP) verlangte im Vergleich zum Architektenentwurf fünf Parkplätze mehr. Die AfD hätte sich Duplex-Stellplätze vorstellen können. Letztlich konnte sich kein Änderungswunsch durchsetzen.

Denn sowohl die Grünen als auch Teile der SPD votierten für den Architektenentwurf. Es gebe keinen Grund, die Kosten für den Neubau mit einer größeren Tiefgarage unnötig in die Höhe zu treiben, sagte Jürgen Trepohl (Grüne). Die Lösung für den Parkdruck im gesamten Viertel sei in seinen Augen eine umfangreiche Parkraumbewirtschaftung. Auch die SPD erinnerte in der Sitzung an einen zurückliegenden Antrag, der einen runden Tisch zur Parkraumsituation im Viertel vorgesehen hatte. Da soll dann diskutiert werden, wie sich das Problem der fehlenden Parkplätze generell lösen lasse.