Müllcontainer am Gluck-Platz sind jetzt matschfrei erreichbar

Von Lea Kramer, Milbertshofen

Manchmal sind es die kleinen Veränderungen, die das Leben im Viertel angenehmer machen. Zum Beispiel die, die helfen, dass man künftig trockenen Fußes Glas- und Papiermüll entsorgen kann. Nachdem der Bezirksausschuss (BA) Milbertshofen-Am Hart bereits vor drei Jahren festgestellt hatte, dass die Wertstoffinsel am Christoph-von-Gluck-Platz vor allem während der Regenmonate nur schlecht zugänglich ist, weil sie auf einer matschigen Wiese angelegt worden ist, hat sich nun etwas getan. Nach einer neuerlichen Initiative der ÖDP im April, in der der Zustand an der Stelle erneut kritisiert wurde, hat der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) nun reagiert.

Anfang Mai sei der Standort mit grauen Gehwegplatten befestigt worden, heißt es in einem Schreiben aus dem Kommunalreferat. Die fehlende Gehwegfläche hin zu der Insel sei ebenfalls hergestellt worden, genauso seien die unleserlichen Aufkleber an den Containern ausgetauscht worden. "Die Betreiberfirma hat zugesichert, die Sammelcontainer zeitnah gegen solche auszutauschen, die über beidseitige Einwurföffnungen verfügen", teilt das Referat darüber hinaus mit. Und so müssen die Milbertshofener beim Müllwegbringen künftig weder Schlange stehen noch Gummistiefel anziehen. Angesichts des nahenden Herbst-Blues, könnte das ein kleiner Trost sein.