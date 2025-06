Von Sebastian Krass

„Extravagant, auch ein bisschen imposant und mit einer sehr freundlichen Ausstrahlung“: So stellt sich der Kulturunternehmer Michi Kern sein neues Zwischennutzungsprojekt vor. Im Zentrum stehen wird eine riesige begehbare Skulptur in der Form eines Sterns, mit einer Länge und Breite von 128 Metern. „Lucky Star“ lautet sinnigerweise der Name des Projekts im Münchner Norden, zu dem auch zahlreiche, großteils kostenfreie Freizeitangebote gehören werden. Am 1. August soll es losgehen, und es ist auf etwa zwei Jahre angelegt.