Von Heiner Effern und Sebastian Krass

Für Münchner Verhältnisse ist es fast so etwas wie ein Schnäppchen: Die Stadt kann dem Immobilienkonzern Dawonia auf einen Schlag 325 Wohnungen in Milbertshofen für 70 Millionen Euro abkaufen. Bis zu sechs Millionen Euro kämen hinzu, wenn die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG in den nächsten zehn Jahren das zusätzliche Baurecht für weitere 83 Wohnungen ausschöpft. Das geht aus einer Beschlussvorlage aus dem Kommunalreferat für den nicht-öffentlichen Teil der Vollversammlung am Mittwoch hervor. In den Fraktionssitzungen am Montag zeichnete sich eine stabile Mehrheit für den Kauf ab. SPD/Volt, CSU/Freie Wähler sowie Die Partei/Die Linke wollen mit Ja stimmen, Die Grünen/Rosa Liste hatten zunächst noch keine Entscheidung getroffen.