Die Polizei hat einen Mann angezeigt, weil er auf einem Sportplatz in Milbertshofen mit einer Schreckschusspistole herum geschossen hat. Am Mittwoch gegen 17 Uhr rief eine Mitarbeiterin des Sportplatzes an der Hans-Denzinger-Straße den Notruf an, weil sie „schussartige Geräusche“ vernommen hatte. Die Beamten stießen auf zwei Männer, 37 und 38 Jahre alt, bei dem 37-Jährigen steckte eine sogenannte PTB-Waffe im Hosenbund.

Diese Waffen sind an Erwachsene frei verkäuflich. Allerdings ist zum Führen in der Öffentlichkeit ein kleiner Waffenschein erforderlich. Über eine solche Erlaubnis verfügte der Mann nicht. Außerdem stellte sich heraus, dass beide schwer alkoholisiert waren, der Waffenträger hatte 2,6 Promille. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Pistole wurde sichergestellt.