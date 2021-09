Bei einem Autounfall in Milbertshofen am frühen Samstagmorgen sind drei Menschen verletzt worden, als ihr Pkw gegen einen Baum prallte. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 5 Uhr an der Ackermannstraße auf Höhe des Spiridon-Louis-Rings, zwei weitere 19-Jährige, eine Frau und ein Mann, waren mit im Auto. Alle drei waren nicht angeschnallt. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Zeugen des Unfalls alarmierten Polizei und Rettungswagen, alle drei Insassen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer war alkoholisiert, wie ein Test ergab, und hatte auch keinen Führerschein. Er wurde von der Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Es entstand ein Sachschaden von 35 000 Euro.