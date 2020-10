Die Fraktion der Freien Wähler/ÖDP im Bezirksausschuss Milbertshofen-Am Hart fordert, dass in der Zeit, in der Corona-bedingt keine Bürgerversammlungen stattfinden können, auf Bürgerinformationsveranstaltungen im Internet ausgewichen wird. Diesen und weitere Anträge behandeln die Milbertshofener Lokalpolitiker an diesem Mittwoch, 28. Oktober, von 19.30 Uhr an im Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1.