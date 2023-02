Auch wenn der 46-jährige Altsaxofonist Miguel Zenón seit 20 Jahren in New York lebt, ist er seiner Heimat Puerto Rico doch immer verbunden geblieben. Als er 2008 nicht nur das hochdotierte Guggenheim-Stipendium bekam, sondern auch noch den "Genius Grant" der MacArthur Foundation, mit auf vier Jahre verteilten 500 000 Dollar der höchstdotierte Musikpreis der Welt, investierte er das meiste Geld in ein entsprechendes Projekt: Mit seiner "Carvana cultural" karrte er - unterstützt auch vom SFJazz-Kollektiv in San Francisco, wo er ebenfalls Mitglied ist - acht Jahre lang große Jazzstars mit Konzerten, Kursen und Workshops in die ländlichen Gebieten von Puerto Rico.

Auch musikalisch hat er seine Herkunft nie verleugnet, und vor allem in seinem Quartett einen ganz eigenen Modern Latinjazz gespielt. Seit der Gründung 2001 ist sein Bassist dort der aus Venezuela stammende Luis Perdomo. Man kennt sich also gut genug, um jetzt in der Unterfahrt nur im in dieser Besetzung seltenen und fordernden Duo "El Arte del Bolero" zu zelebrieren.

Miguel Zenón / Luis Perdomo Duo, Sa., 18. Feb., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstraße 42, Tel. 448 27 94