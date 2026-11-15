München ist divers, das soll sich auch in der politischen Mitsprache in der Stadt widerspiegeln. Knapp ein Drittel der Menschen, die hier leben, haben keinen deutschen Pass. Sie sind aufgerufen, am Sonntag, 22. November, den Migrationsbeirat zu wählen. Das Interesse war zuletzt gering: Bei der vorangegangenen Wahl 2023 haben nur 3,1 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben.

Die Suche nach Ursachen für die niedrige Beteiligung an der Wahl hat in der Stadtpolitik immer wieder für Diskussionen über die Relevanz und Sichtbarkeit des gesamten ehrenamtlichen Gremiums gesorgt. Es berät Stadtrat und Verwaltung ausschließlich in Fragen, die die Belange der Zugewanderten betreffen. Entscheidungsmacht hat der Migrationsbeirat keine – für viele der Kern des Problems.

Um der Bedeutung des Gremiums einen Schub zu verleihen, hat der Münchner Stadtrat im Sommer 2022 eine umstrittene Reform beschlossen. Grüne/Rosa Liste sind dafür eigens ein Bündnis mit CSU/Freie Wähler eingegangen und haben mit dieser Mehrheit eine wesentliche Änderung auf den Weg gebracht – gegen die Stimmen des damaligen Koalitionspartners, der SPD.

Den 40 direkt gewählten Mitgliedern sollten künftig zehn „in diesem Themenfeld zivilgesellschaftlich engagierte Personen“ zur Seite gestellt werden, die die Stadtratsfraktionen benennen. Argumentiert wurde zum einen mit einer dadurch besseren Verzahnung des Migrationsbeirats mit dem Stadtrat. Als einen wesentlichen Grund für die Reform führte der damalige Grünen-Fraktionschef und heutige Oberbürgermeister, Dominik Krause, zudem die Umstände der Wahl 2017 an. Diese hatte Kritik auf sich gezogen wegen des Verdachts versuchter Manipulation durch türkisch-nationalistische Gruppen. Man beobachte das mit Sorge, sagte Krause damals der SZ.

Migrationsbeirat und Teile der SPD bezeichneten die Beiordnung der zehn nicht Gewählten als „Bevormundung“ und undemokratisch. Dimitrina Lang, nach wie vor amtierende Vorsitzende des Beirats, hielt den Kritikern außerdem entgegen, dass man auf die Vorkommnisse um die türkisch-nationalistischen Gruppen reagiert habe. Unter anderem strukturell: Im Vorstand dürfe seither etwa keine Nationalität zweimal vorkommen. Es habe in der laufenden Amtsperiode keinen relevanten Einfluss dieser Gruppen gegeben, sagt Lang der SZ.

Auch die zweite Reform-Säule wurde wieder einkassiert

Im zweiten Kernpunkt der Reform hatte sich dagegen der Migrationsbeirat mit seinem Wunsch durchgesetzt: Künftig, so entschied der Stadtrat auch, sollte die Wahl zum Migrationsbeirat gleichzeitig mit der Kommunalwahl stattfinden und den Münchnern mit Einwanderungsgeschichte vermitteln, dass sie wie ihre Nachbarn aufgerufen sind, zum Wählen zu gehen. Man erhoffte sich einen Mitzieheffekt. Um die Termine aneinander anzugleichen, wurde die Amtsperiode des Migrationsbeirats auf drei Jahre verkürzt.

Ein Dreivierteljahr vor der anberaumten Doppelwahl im März 2026 dann die Kehrtwende: Maßgeblich aus Kostengründen, so das Argument des Stadtrates, werde man die beiden Wahlen nun doch entkoppeln und die Migrationsbeiräte statt gemeinsam im März gesondert erst im November 2026 wählen lassen. Allein 800 000 Euro an Sachkosten würden durch die gleichzeitige Wahl zusätzlich anfallen, hatte das Kreisverwaltungsreferat (KVR) vorgerechnet. Der Empörungssturm des Migrationsbeirats kam umgehend. Und konnte doch nichts ausrichten.

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Ziemlich überraschend dann auch die zweite Kehrtwende: Der Stadtrat hat diesen Herbst beschlossen, künftig auf die zehn von ihm benannten Beigestellten zu verzichten – die den Grünen und der CSU vor vier Jahren noch so elementar waren. Die erstaunlich lapidare Begründung aus der Stadtratsvorlage: „überflüssiger Verwaltungsaufwand.“ Die Vollversammlungen, so heißt es in dem Papier weiter, seien ja öffentlich und stünden allen Interessierten frei. „Ich denke, das ist eine Art Wiedergutmachung, eine Kompensation dafür, dass die Wahlen nicht mit der Kommunalwahl abgehalten werden“, sagt Dimitrina Lang im Gespräch mit der SZ.

Nach viel Wind also alles wieder auf Anfang. Was wird jetzt aus dem Schub, den die Neuerungen der Wahl am 22. November verleihen sollten? Dimitrina Lang gibt sich zuversichtlich. Statt 21 Kandidierenden-Listen wie beim vergangenen Mal seien es diesmal 29. Man habe einen „Riesenverteiler“ an Organisationen, und jedes Mitglied versuche nun über Social Media die eigenen Communitys mit Nachdruck zur Wahl zu motivieren. „Ob es uns gelingt, damit die Wahlbeteiligung zu steigern, kann ich schwer einschätzen.“

Einmal im Jahr veranstaltet der Migrationsbeirat München das „Internationale Fest der Kulturen“. Foto: Catherina Hess

Selbst wenn der Migrationsbeirat keine Entscheidungsmacht habe, sagt Lang: „Es ist enorm wichtig, was wir hier machen, und ich glaube, es ist wirklich die einzige Möglichkeit, auf die Politik Einfluss zu nehmen, indem wir sensibilisieren und Bewusstsein schaffen, dass eine Bevölkerung da ist, die auch andere Themen hat.“ Mehrfach täglich vermittelten Mitglieder des Beirats und helfen, etwa wenn Menschen mit Migrationsgeschichte mit dem Kreisverwaltungsreferat nicht zurechtkämen.

Im laufenden „Zukunftssicherungsprozess“ der Stadt, bei dem Sozialreferat und Sozialverbände gemeinsam überlegten, wie einigermaßen gerecht gespart werden könne, sehe sich der Migrationsbeirat als Mahner, die Angebote für die migrantische Bevölkerung im Auge zu behalten: „Weil das auch wichtig ist für unseren sozialen Frieden“.

Staatenlose und Menschen palästinensischer Herkunft dürfen erstmals wählen

Dieser Anstoß kommt ebenfalls aus dem Gremium selbst: Erstmals dürfen bei der Wahl zum Migrationsbeirat auch Menschen mit Hauptwohnsitz in München wählen beziehungsweise gewählt werden, die staatenlos sind oder deren Staatsangehörigkeit nicht abschließend geklärt ist. Außerdem diejenigen, bei denen als Staatsangehörigkeit „ohne Bezeichnung“ vermerkt ist, was als Herkunft „palästinensische Gebiete“ meint.

Amina Darwish ist gebürtige Münchnerin, Tochter einer Deutschen und eines Palästinensers. Sie tritt zur Wahl auf der Liste „Democratic Alliance for Rights & Equality“ an. Die 41 Jahre alte Medizinische Technologin ist aktiv in der Gruppe „Palästina spricht München“ und wollte – wie ein weiterer Mitstreiter von ihr – auf dem Wahlzettel ihre palästinensische Herkunft vermerkt haben und damit auch sichtbar machen, sagt sie im SZ-Gespräch. Das KVR habe sich dagegen entschieden – weil Palästina von Deutschland nicht als Staat anerkannt werde und damit nicht als Staatsangehörigkeit angegeben werden könne. Ein von Darwish deshalb angestrengtes Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht München hat dem KVR unter Verweis auf die geltende Wahlordnung recht gegeben.

Darwish kritisiert die Haltung: „Gerade beim Migrationsbeirat, dessen Aufgabe es ist, Interessen von Menschen mit Migrationsgeschichte zu vertreten, sollte es doch darum gehen, gesellschaftliche Vielfalt sichtbar zu machen.“ In ihrem speziellen Fall gehe es auch um den Umgang mit palästinensischer Identität. „Sobald wir selbst sprechen, uns organisieren, unsere Interessen vertreten und demokratisch mitbestimmen wollen, scheint diese Identität plötzlich nicht mehr zu existieren.“ Sie kandidiere für den Migrationsbeirat, weil sie es dann über das Gremium vielleicht schaffe, „palästinensische Belange mehr an die Politik zu adressieren und in den Dialog zu kommen“.

Größere Wirkkraft erhofft sich die gebürtige Bulgarin Dimitrina Lang auf ganz andere Weise. Vergangenes Jahr hat die Sozialpädagogin im Stadtjugendamt die Partei gewechselt, ist von der FDP zur CSU übergetreten, auf deren Liste sie diesmal auch kandidiert. Woher der Wandel? „Da habe ich eine größere Möglichkeit gesehen, meine Themen zu platzieren. Die CSU habe als Partei, die in Bayern an der Regierung sei, „natürlich großen Einfluss“.

Wie das aussieht, lässt sich auf Langs Instagram-Kanal beobachten, wo Bayerns Innenminister Joachim Herrmann an Langs Seite für ihre Wahl-Liste wirbt. Seit 2017 ist die 48-Jährige Vorsitzende des Migrationsbeirats. Für den Chefinnen-Posten werde sie aber nicht mehr kandidieren: „Man bekommt einfach wenig Anerkennung und ist dann immer für alles schuldig“, sagt sie.

Am 22. November findet die Wahl zum Migrationsbeirat der Landeshauptstadt statt. Wahlberechtigt sind 420 000 Münchnerinnen und Münchner ohne deutschen Pass, die mindestens 18 Jahre alt und am Wahltag seit mindestens sechs Monaten mit Hauptwohnsitz in München gemeldet sind. Auch deutsche Staatsangehörige dürfen wählen, wenn sie den deutschen Pass nicht länger als zwölf Jahre besitzen oder zusätzlich eine ausländische Staatsbürgerschaft haben. Der Migrationsbeirat mit seinen 40 Mitgliedern berät als ehrenamtliches Gremium den Stadtrat und die Verwaltung in allen Fragen, die Münchner mit Migrationsgeschichte betreffen. Er hat ein jährliches Budget von 220 000 Euro zur Verfügung, um Projekte zu unterstützen.