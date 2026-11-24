Massiv wie nie zuvor haben viele Kandidierende zur Wahl des Migrationsbeirats in diesem November ihre Social-Media-Kanäle genutzt, um in ihren Communitys für sich und die Sache an sich zu werben: abzustimmen darüber, wer sie in den nächsten sechs Jahren in der Stadt vertritt, wenn es um die Interessen der Münchnerinnen und Münchner mit Migrationsgeschichte geht. Doch die Anstrengung hat kaum Früchte getragen.

Die Wahlbeteiligung lag auch diesmal wieder bei lediglich 3,2 Prozent und damit nur um 0,1 Prozentpunkte höher als 2023. Von rund 420 000 Wahlberechtigten gingen am vergangenen Sonntag nur knapp 13 500 an die Urnen. Wahlberechtigt sind Zugewanderte mit Hauptwohnsitz in München ohne deutschen Pass oder mit Doppelpass.

Als Grund für die chronisch maue Wahlbeteiligung werden wieder zwei wesentliche Argumente in der Wahl-Nachlese diskutiert werden: Dem Migrationsbeirat mangele es an Akzeptanz in den Communitys, weil er keine Entscheidungsmacht hat, sondern Stadtrat und Verwaltung „nur“ berät. Zweiter Dauer-Kritikpunkt: Die Teilnahme wäre höher, wenn der Entscheid gleichzeitig mit der Kommunalwahl stattfinden und damit mehr öffentliche Aufmerksamkeit genießen würde. Eine entsprechende Termin-Angleichung hatte der Stadtrat in der vergangenen Amtsperiode zunächst zwar beschlossen, dann aber wieder einkassiert – aus Kostengründen.

Das Interesse an einer Kandidatur ist dagegen gestiegen: Auf 28 Listen traten Ehrenamtliche diesmal zur Migrationsbeiratswahl an, zuletzt waren es 21. Die Gruppierungen richten sich zumeist an Parteien oder an Herkunftsländern aus.

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Wie bei der Stadtratswahl im März sind auch bei der migrantischen Vertretung die Grünen klare Sieger: Die Liste „Grüne Vielfalt München“ machte mit 17,9 Prozent der Stimmen einen gewaltigen Satz und hält mit sieben Sitzen mehr als doppelt so viele wie zuvor. Angeführt wird die Liste von der Stimmenkönigin Emily Wachelka (4240), die aus den USA stammt.

Auf Platz zwei mit 9,1 Prozent der Stimmen und vier Sitzen folgt Aktiv Bürgerlich International – Die Christsozialen (ABI). Vorn weg die amtierende Vorsitzende des Migrationsbeirats Dimitrina Lang. Nicht überraschend in München als vermeintlich nördlichster Stadt Italiens ist Platz drei für die Lista Italiana mit 7,8 Prozent der Stimmen und drei Sitzen. Ebenfalls drei Sitze entfallen auf Atlas Türkisch-Internationale Union mit 6,9 Prozent und Achtsam-Vielfältig-Sozialdemokratisch (AVS) mit 6,2 Prozent.

Jeweils zwei Sitze belegen die Griechische Liste (5,4 Prozent), Aktiv & Bunt für München (4,6 Prozent), Linke Liste – international, solidarisch, migrantisch (4,6 Prozent), Liberale Vielfalt München (4,4 Prozent) und Democratic Alliance For Rights & Equality (Dare!, 3,8 Prozent). Mit der Dare-Liste zieht auch erstmals eine Kandidatin mit palästinensischer Herkunft in den Migrationsbeirat ein.

Die Stimmen waren am Sonntagabend drei Stunden schneller ausgezählt als bisher, teilt das Wahlamt mit. Erstmals sei in allen Wahlräumen ein digitales Wählerverzeichnis eingesetzt worden. Man sei mit dem Einsatz „sehr zufrieden“.