In den Jahren von 1955 bis 1973 kamen die sogenannten "Gastarbeiter" aus Ländern wie Italien oder der Türkei nach Deutschland. Gesehen wurden sie aber meistens nur als Arbeiter, als Gäste selten, und genannt wurden sie nur deswegen so, weil man dachte, dass sie nach getaner Arbeit wieder gehen. Viele aber sind geblieben, und sie haben die deutsche Gesellschaft verändert.

Wer sie waren oder sind, rücken Bülent Kullukcu und Karnik Gregorian in ihrer Sound- und Videoinstallation "Gastarbeiter*innen-Stories" im Pathos Theater in den Blick. Begleitend zur Installation finden Veranstaltungen statt. So gibt es nach der Eröffnung am 29. Juni um 17 Uhr um 20 Uhr eine Diskussionsrunde und ein Konzert von Asmir Sabic. Tags darauf treten der koreanische Frauenchor und das Duo Sabber Sabber auf. Am 1. Juli gibt es eine Film-Lecture-Performance von Cem Kaya zum migrantischen Film. Und am 2. Juli präsentiert Kaya in einer Matinee seine wunderbare Doku "Liebe, D-Mark und Tod" über die migrantische Musikkultur in Deutschland.

Gastarbeiter*innen-Stories, Donnerstag bis Sonntag, 29. Juni bis 2. Juli (Installation tgl. ab 17 Uhr), Pathos Theater, Dachauer Str. 110d, www.pathosmuenchen.de