Von Ralf Dombrowski, München

Konzerte sind derzeit nichts für Hypochonder. Die Warn-App pingt aufgeregt, es gebe Risikobegegnungen, heißt es. Was bis vergangene Woche noch als zwingende Notwendigkeit der staatlich gelenkten Gesundheitsvorsorge angesehen wurde, wird inzwischen den Menschen selbst überlassen, die wiederum die Gelegenheit ergreifen, verloren geglaubte Gewohnheiten frohgemut zu reanimieren. Man drängt sich eng in der Tonhalle, genießt das gemeinsame Singen, Wogen, Bewegen. Masken haben nur noch die vor dem Gesicht, denen die aufpoppende gemeinschaftliche Lockerheit suspekt ist.

Immerhin, es gibt Warnsignale auch von der Bühne, denn der Tour-Schlagzeuger der Mighty Oaks wurde für den Münchner Auftritt durch den spontan mit dem Zug angereisten Oli Friedrich ersetzt. Er macht seinen Job gut, mangels fehlender Probenroutine im Feeling etwas steif, aber das ist verständlich. Ansonsten freuen sich Ian Hooper und sein Quintett, nachdrücklich in den Ansagen anmoderiert, dass es endlich wieder losgeht, mit so vielen Leuten, die jubeln und der aus Berlin kommenden, multinational besetzten Folk-Pop-Combo einen euphorischen Empfang bescheren. Die wiederum revanchiert sich mit fröhlich unbefangener Musik im Four-Chords-Format, entstanden über ein Jahrzehnt hinweg und in die konzertüblichen 90 Minuten Programm plus schüchtern singendem Christof van der Ven als Support-Songwriter verpackt.

Es ist dabei, was derzeit zum Gerne gehört, etwas Mandoline, eine Akustikeinlage, Showtrommeln, überhaupt viele originäre Instrumente bis hin zum Upright Piano, die die Songs über Freunde, Liebe und auch eine Widmung an die Mutter der Sängers rahmen. Ian Hooper selbst lässt seine Stimme überschwänglich rau werden, wenn er etwa von "Brother" oder dem großen Unbekannten singt, insgesamt dominiert die partyentwöhnt gute Laune, wenn sich auch das versteckte spätpandemische Unbehagen nicht ganz auflösen will. Es müsste doch mal gut sein. Hoffentlich.