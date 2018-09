30. September 2018, 18:48 Uhr Mietwohnungen in München Erdrückende Preise

Warum sogar das Erben nicht mehr funktioniert

"Gehen, um zu bleiben" vom 13. September, "Das Blaue vom Himmel" vom 22. September und der Münchner Mietmarkt:

Brutal-Kapitalismus

Nach meiner Meinung entsprechen der Demo-Titel "Ausspekuliert" beziehungsweise die allgemeine Bezeichnung "Spekulationsobjekt" für Immobilien in München seit Jahrzehnten nicht der Realität.

Der Erwerb eines Wohnhauses durch einen Investor ist keine "Spekulation". Zur Spekulation, zum Beispiel an der Börse, gehört die Möglichkeit des (Teil-)Verlustes. Das ist am Münchner Immobilienmarkt unwahrscheinlich (außer, man reißt unter Denkmalschutz stehende Objekte ab). Es handelt sich einfach um Brutal-Kapitalismus. Daran wird auch öffentlicher Druck wenig ändern, ob im Rahmen der Gesetzgebung der Wille und die Möglichkeit zur Eindämmung bestehen, bleibt dahingestellt. Andreas Förg, Landsberied

Unrealistischer CSU-Plan

Unter "Wohnungsnot bekämpfen" schreiben Sie im Beitrag "Das Blaue vom Himmel", dass die Regierung plane, in den kommenden Jahren 10 000 erschwingliche Eigentumswohnungen zu bauen, überwiegend für untere und mittlere Einkommen. Da stellt sich die Frage, was genau mit mittlerem und unterem Einkommen gemeint ist. Bei den stetig steigenden Baukosten darf stark bezweifelt werden, dass das realisierbar sein wird.

Aber okay, mit einem "unteren Einkommen" ist es ja kein Problem, gleichzeitig mehrere zuteilungsfähige Bausparverträge anzusparen.

Zudem fehlt es doch vor allem auch an bezahlbaren Mietwohnungen. Die Mietpreisbremse greift nicht. Wer in der sogenannten Pflege- beziehungsweise Reinigungsbranche arbeitet oder einem sonstigen Handwerksberuf nachgeht, kann sich das in München nur noch mit viel Glück leisten. Harald Fleig, Baldham