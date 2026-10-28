Die seit Jahrzehnten stetig steigenden Mieten in München legen gerade eine Verschnaufpause ein. Jedoch dürften die Preise auf Deutschlands teuerstem Immobilienmarkt infolge der schwächelnden Bautätigkeit demnächst wieder anziehen – das erwartet zumindest der Immobilienverband Deutschland Süd (IVD), der nun seinen Herbstbericht für Mietobjekte in Bayern und München vorgestellt hat. Demnach waren die Preisanstiege in der Landeshauptstadt im Vergleich zum Vorjahr ungewohnt gering und lagen großteils unter der Inflationsrate. Im wichtigen Bereich der Bestandswohnungen zahlt man beispielsweise aktuell 22 Euro je Quadratmeter und damit lediglich 1,9 Prozent oder 40 Cent mehr als noch im Herbst 2025.

„In München gibt es nur Schrumpfzuwächse“, konstatiert IVD-Marktforschungsleiter Stephan Kippes bei der Präsentation der neuen Zahlen. Demnach stiegen die durchschnittlichen Mieten im Jahresvergleich auch im Altbausegment bloß um 1,8 Prozent auf nunmehr 22,80 Euro je Quadratmeter sowie im Neubaubereich um 0,8 Prozent auf 25,60 Euro. Mit diesen Preisen bewegt sich München freilich weiterhin auf einem bundesweiten Rekordniveau und bleibt in Bayern mit weitem Abstand der teuerste Markt. So bezahlt man für eine Bestandswohnung mit gutem Wohnwert etwa in Augsburg durchschnittlich 12,70 Euro je Quadratmeter, in Ingolstadt 11,70 Euro und in Landshut 13 Euro – jeweils nur gut die Hälfte des Preisniveaus in der Landeshauptstadt.

Ähnlich ist die Situation bei Häusern, weshalb gerade Augsburg für etliche Mieterinnen und Mieter als Alternative zu Münchens Vororten gewählt werde, sagt Florian Schreck, stellvertretender Vorsitzender des IVD Süd. In Bayerns drittgrößter Stadt bezahlt man beispielsweise für ein Reihenmittelhaus im Bestand monatlich 1530 Euro und für eine Doppelhaushälfte im Neubau 1815 Euro. In München liegen die Mieten doppelt so hoch: Bei Reihenhäusern im Bestand sind es im Schnitt 3050 Euro, bei neuen Reihenhäusern 3450 Euro, bei bestehenden Doppelhaushälften 3570 Euro und bei neu gebauten Doppelhaushälften gar 4150 Euro.

Wie im Wohnungsbereich sind auch die Preise für Häuser im Vergleich zum Herbst 2025 nur geringfügig gestiegen. Etwas größer war das Plus bei den bayernweiten Mieten. So kostet etwa ein bestehendes Reihenhaus im Freistaat durchschnittlich 2,3 Prozent mehr als noch vor einem Jahr – nämlich monatlich 1790 Euro. Die Miete für Bestandswohnungen in Bayern liegt derweil bei 13,50 Euro pro Quadratmeter, was im Jahresvergleich einem Anstieg von 3,8 Prozent entspricht.

Allein, dass die Mieten im Freistaat und nachgerade in München künftig stagnieren oder gar fallen könnten, erwartet man beim IVD nicht – im Gegenteil. „Wir haben eine sehr geringe Neubautätigkeit, und das wird uns kurz- und mittelfristig am Mietmarkt Probleme bereiten“, sagt Florian Schreck. „Der Druck wird weiter steigen.“ Ein Hinweis auf die aktuelle Malaise der Baubranche findet sich in der IVD-Analyse in den Zahlen für Baugenehmigungen und Baufertigstellungen. So wurden in München vergangenes Jahr lediglich 5366 neue Wohnungen genehmigt – mithin 36 Prozent weniger als der Jahresdurchschnitt von 2010 bis 2020. Und auch für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres zeige die Statistik für den Neubaumarkt von Wohnungen ein „trauriges Bild“, sagt IVD-Experte Stephan Kippes. „Wahrscheinlich werden wir 2026 einen Langzeit-Tiefstwert erreichen, wenn nicht noch schnelle Dinge passieren.“

Die vom neuen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) im Wahlkampf versprochenen 50 000 neuen Wohnungen nennt Kippes eine „riesige Messlatte“. Er glaube nicht, dass diese Zahl in München zu erreichen sei. Jedoch erkenne man seit dem Amtsantritt des neuen Rathauschefs dessen Bemühungen, so der IVD-Mann. „Er hat immerhin Stellen geschaffen für die Umwandlung von Gewerbe in Wohnungen. Das ist auf jeden Fall positiv.“

Dessen ungeachtet dürfte der Mietmarkt in München auf absehbare Zeit stark angespannt bleiben – zumal sich zu den Preisen stets noch die „zweite Miete“ geselle, sagt Kippes. Gemeint sind damit die Nebenkosten, die in vielen Bereichen in den vergangenen Jahren deutlich kräftiger zugelegt haben als die Kaltmiete. Letztere ging von 2020 bis heute bayernweit um 15 Prozent nach oben. Derweil kletterten die Kosten für die Müllabfuhr um 24, für die Wasserversorgung um 35 und für Strom, Gas und andere Brennstoffe gar um 44 Prozent.