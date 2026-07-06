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Inserate auf ImmobilienportalenSo rasant sind die Mietangebote in den Münchner Stadtteilen gestiegen

Lesezeit: 2 Min.

Im Stadtteil Schwanthalerhöhe haben die Preise der Wohnungsangebote besonders stark angezogen. (Symbolfoto)
Im Stadtteil Schwanthalerhöhe haben die Preise der Wohnungsangebote besonders stark angezogen. (Symbolfoto) Florian Peljak

Zahlen der Kampagne Mietenstopp zeigen, in welchen Bezirken die Preise besonders stark in die Höhe gingen – und wo moderater.

Von Patrik Stäbler

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Angeboten wird eine Dreizimmerwohnung mit 80 Quadratmetern im Westend, zentral und einigermaßen ruhig gelegen. Eine kleine Familie könnte hier im Bezirk Schwanthalerhöhe ein neues Zuhause finden, vielleicht auch ein Paar mit größerem Platzbedarf. Die Miete liegt laut Inserat bei 1200 Euro, mithin also 15 Euro je Quadratmeter. Eine solche Annonce – oder genauer gesagt: dieser Preis – wirkt heute wie aus der Zeit gefallen. Dabei sind derlei Wohnungsinserate wie dieses fiktive gerade mal zehn Jahre alt. Denn noch im Frühjahr 2016 lag die Angebotsmiete auf der Schwanthalerhöhe im Median bei 15,01 Euro pro Quadratmeter. Heute muss man dort für dieselbe Wohnfläche in dem Stadtteil 25,67 Euro hinblättern – ein Plus von mehr als 70 Prozent.

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