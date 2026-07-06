Angeboten wird eine Dreizimmerwohnung mit 80 Quadratmetern im Westend, zentral und einigermaßen ruhig gelegen. Eine kleine Familie könnte hier im Bezirk Schwanthalerhöhe ein neues Zuhause finden, vielleicht auch ein Paar mit größerem Platzbedarf. Die Miete liegt laut Inserat bei 1200 Euro, mithin also 15 Euro je Quadratmeter. Eine solche Annonce – oder genauer gesagt: dieser Preis – wirkt heute wie aus der Zeit gefallen. Dabei sind derlei Wohnungsinserate wie dieses fiktive gerade mal zehn Jahre alt. Denn noch im Frühjahr 2016 lag die Angebotsmiete auf der Schwanthalerhöhe im Median bei 15,01 Euro pro Quadratmeter. Heute muss man dort für dieselbe Wohnfläche in dem Stadtteil 25,67 Euro hinblättern – ein Plus von mehr als 70 Prozent.