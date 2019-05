22. Mai 2019, 16:23 Uhr Mietmarkt in München "Ich habe doch auch Eigenbedarf"

Elena M. ist 92 Jahre alt - und soll ihr Zuhause verlassen, weil der Sohn des Eigentümers einziehen will. Die Zahl solcher Kündigungen nimmt zu. Die Angst der Mieter auch. M.s Fall wird nun vor Gericht geklärt.

Von Anna Hoben

Der Platz vor der Wohnanlage in Neuperlach wirkt trostlos am Vormittag. In einem Wagen wird der Grill angeheizt, in ein paar Stunden wird hier Döner verkauft. Ein Mann sitzt auf seinem Rollator und schaut in den Himmel. Eine großflächige Tafel macht Werbung für "City-Wohnungen" nahe dem Sendlinger Tor, "bezugsfertig, sofort vermietbar, circa 4 Prozent Rendite". Da wäre etwa die Einzimmerwohnung mit 22 Quadratmeter Wohnfläche für 309 900 Euro, "prognostizierte monatliche Miete circa 1025 Euro" - knapp 47 Euro pro Quadratmeter. ...