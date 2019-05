17. Mai 2019, 19:00 Uhr Mietmarkt in München "Ich habe doch auch Eigenbedarf"

Elena M. ist 92 Jahre alt - und soll ihr Zuhause verlassen, weil der Sohn des Eigentümers einziehen will. Die Zahl solcher Kündigungen nimmt zu. Die Angst der Mieter auch. Die Sozialreferentin und der Mieterverein fordern strengere Regeln. Frau M. hilft das nicht, sie muss vor Gericht

Von Anna Hoben

Der Platz vor der Wohnanlage in Neuperlach wirkt trostlos am Vormittag. In einem Wagen wird der Grill angeheizt, in ein paar Stunden wird hier Döner verkauft. Ein Mann sitzt auf seinem Rollator und schaut in den Himmel. Eine großflächige Tafel macht Werbung für "City-Wohnungen" nahe dem Sendlinger Tor, "bezugsfertig, sofort vermietbar, circa 4 Prozent Rendite". Da wäre etwa die Einzimmerwohnung mit 22 Quadratmeter Wohnfläche für 309 900 Euro, "prognostizierte monatliche Miete circa 1025 Euro" - knapp 47 Euro pro Quadratmeter. Wenn Elena M. auf ihren Balkon tritt, sieht sie runter auf diesen Platz. Für sie ist es nicht trostlos hier, sondern der ideale Ort zum Leben. Es gibt Supermärkte, eine Apotheke, einen Friseur, mehrere Ärzte.

Marx-Zentrum, so heißt die Anlage in Neuperlach, und längst regiert auch hier am Stadtrand das Kapital - nicht nur in der Innenstadt, wie auf der Werbetafel. Elena M. ist eine kleine Frau mit grauem Haar, die sich beim Gehen auf einen Stock stützt. Hier in Neuperlach, so dachte sie, würde sie in Ruhe ihre letzten Jahre verleben. Elena M. ist 92 Jahre alt, wenn sie lächelt, wird alles heller um sie herum. Doch seit einiger Zeit wird ihr Leben nur noch von einer Sorge dominiert. Sie sei immer ein zufriedener Mensch gewesen, sagt Elena M. "Aber mit dem Ende bin ich nicht zufrieden." Das Ende, es sieht vorläufig so aus, dass sie nächstes Jahr aus ihrer Wohnung ausziehen, ihr Zuhause verlassen soll. Ihr Vermieter hat ihren Mietvertrag gekündigt: Sein Sohn wolle mit Frau und Kind dort einziehen. Weil Elena M. Widerspruch eingelegt hat und sich auf die Härteklausel beruft, liegt die Sache nun am Gericht. Demnächst soll die alte Frau also vor dem Münchner Amtsgericht erscheinen, um in ihrer Räumungsklage auszusagen. "Ich hoffe, dass ich stark bin", sagt sie, und dabei hat sie Tränen in den Augen.

Wenn sie an ihren Gerichtstermin denkt, wird Elena M. jetzt schon nervös. Ihr Vermieter will die 92-Jährige aus der Wohnung klagen, sein Sohn wolle mit Frau und Kind dort einziehen. (Foto: Robert Haas)

Im Jahr 1978 kam Elena M. mit ihrem Mann nach Deutschland, sie flohen vor dem kommunistischen Ceauşescu-Regime in ihrer Heimat Rumänien. Die deutsche Sprache konnte Elena M. bereits, sie war in einem deutschen Dorf im Banat aufgewachsen und hatte später Bibliothekarwesen studiert. Nun bot Deutschland ihnen eine zweite Heimat. Elena M. fand eine Arbeitsstelle bei der Stadtbibliothek im Gasteig. 1983 bekamen sie eine Wohnung der "Neuen Heimat" in Neuperlach, nach dem Tod ihres Mannes zog Elena M. 1989 in jene Wohnung im selben Block um, in der sie heute noch lebt. Vor 30 Jahren starb ihr Mann, seitdem lebt sie allein. "Ich bin einsam", sagt sie, "aber ich bin es gewohnt". Ihr Sohn, der auch schon 71 ist, lebt in den USA, ungefähr alle drei Jahre kommt er zu Besuch. Elena M. ist gehbehindert und schwerhörig, sie leidet an diversen chronischen Erkrankungen. Drei Mal am Tag kommt der Pflegedienst. Die Pflegefirma ist es auch, die die alte Frau mit großem Engagement in Sachen Wohnungskündigung unterstützt.

Eigenbedarf. Allein das Wort löst bei vielen Münchner Mietern Albträume aus - weil es immer schwieriger wird, danach etwas neues Bezahlbares zu finden. Vermieter müssen gute Gründe haben, wenn sie einen Mieter loswerden wollen; mit einer Eigenbedarfskündigung ist das relativ einfach möglich. Laut dem Mieterverein München hat sich die Zahl der Beratungen dazu zwischen 2017 und 2018 verdoppelt, auf 880 Fälle. In vielen Fällen sei der Eigenbedarf nur vorgeschoben, um Mieter aus den Wohnungen zu bekommen, sagt Volker Rastätter, Geschäftsführer des Mietervereins. Er fordert strengere Regeln. Bei der städtischen Mieterberatung beobachten die Mitarbeiter, dass Mieter immer häufiger Ansprüche gegenüber dem Vermieter nicht geltend machen, aus Angst davor, wegen Eigenbedarfs gekündigt zu werden. Sie verzichteten etwa auf Instandsetzungsarbeiten oder akzeptierten unwirksame oder zu hohe Mietforderungen - oft habe der Vermieter zuvor mehr oder weniger subtil damit gedroht, Eigenbedarf geltend zu machen. Sozialreferentin Dorothee Schiwy hat sich deshalb an die Fraktionen im Bundestag gewandt; auch sie fordert gesetzliche Verschärfungen, die einen besseren Mieterschutz garantieren.

Seit 36 Jahren wohnt Elena M. in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in diesem Haus in Neuperlach. (Foto: Robert Haas)

Bei Härtefällen entscheiden die Gerichte im Einzelfall, wer die Wohnung dringender braucht. Kommende Woche urteilt der Bundesgerichtshof in zwei Fällen. Unterdessen werden Eigenbedarfskündigungen immer mehr zum Symptom, das zeigt, wie schlimm die Krankheit Wohnungsnot, wie hart umkämpft der Markt ist. Nahe der Theresienwiese hat ein Eigentümer vor Kurzem fünf von insgesamt sieben Mietparteien in seinem Haus wegen Eigenbedarfs gekündigt. In Obergiesing müssen drei Familien ihre Wohnungen verlassen; zwei davon will der Vermieter zu einer großen für seine Familie zusammenlegen - und das in einem Erhaltungssatzungsgebiet, in dem Mieter eigentlich besonders geschützt sein sollen. Im Newsletter "Budenschleuder" schrieb ein junges Paar kürzlich, ihr Vermieter habe zwei Wochen nach ihrem Einzug Eigenbedarf angemeldet und die nervenaufreibende Wohnungssuche gehe wieder von vorne los.

Auch Rudolf Stürzer, Chef des Münchner Haus- und Grundbesitzervereins, bestätigt, dass solche Kündigungen "leicht zugenommen" hätten, spricht aber im nächsten Atemzug von einer "Hetzkampagne gegen Vermieter". "Die Angehörigen unserer Mitglieder tun sich eben auch immer schwerer, eine Wohnung zu finden - sie klopfen dann eben beim Papa, Opa oder Onkel an." Wolle ein Vermieter den Eigenbedarf nur vorschieben, rate man "in aller Deutlichkeit" davon ab. Das sei schließlich eine Straftat und ziehe "massive Schadenersatzansprüche" nach sich.

880 Mietparteien hat der Mieterverein München im Jahr 2018 wegen einer Eigenbedarfskündigung beraten - etwa doppelt so viele wie im Vorjahr. In vielen Fällen sei der Eigenbedarf nur vorgeschoben, sagt Geschäftsführer Volker Rastätter. Der Chef des Haus- und Grundbesitzervereins widerspricht. Solche Kündigungen hätten zwar leicht zugenommen, räumt Rudolf Stürzer ein; dies zeige jedoch nur, wie angespannt der Wohnungsmarkt sei. Tatsche ist: Nach einer Eigenbedarfskündigung eine neue, bezahlbare Wohnung zu finden, wird in München immer schwieriger.

Im Fall von Elena M. wechselten nach dem Niedergang des Wohnungsunternehmens Neue Heimat mehrmals die Eigentümer. Zuletzt kaufte 2011 ein Privatmann die Wohnung. Immer wieder war M. in den Jahren darauf mit Mieterhöhungsverlangen und unkorrekten Nebenkostenabrechnungen konfrontiert - zum Teil konnte sie diese mit Hilfe des Mietervereins abwehren. 834 Euro warm bezahlt sie nun. Ihre Rente reicht nicht zum Leben, sie bezieht Grundsicherung. Wie rechtfertigt ihr Vermieter es, dass er eine hochbetagte, kranke Frau aus ihrer gewohnten Umgebung reißen will? Die Kündigung sei ihm nicht leicht gefallen, sagt der Eigentümer, ein angestellter Kioskverkäufer. "Aber es geht nicht anders." Zurzeit bewohne sein Sohn mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kleinkind ein Zimmer in seinem Reihenhaus. Im Kosovo, wo er herkomme, sei es zwar normal, dass die Generationen so zusammenleben; dem Sohn und der Schwiegertochter aber sei es zu eng. Er selbst habe sich in Deutschland mit viel Fleiß etwas erarbeitet und sei ein hilfsbereiter Mensch, er müsse aber seine eigene Familie unterstützen. Um seine Mieterin sollten sich andere kümmern, deren Sohn zum Beispiel, "und der Sozialstaat".

Alte Menschen haben es nach einer Eigenbedarfskündigung besonders schwer, etwas Neues zu finden. Im Haus neben Elena M. betreut der Pflegedienst auch eine 78-Jährige, welche die Vermieter aus ihrer Wohnung klagen wollen. Täglich klickt sich nun die Mieterin, die kaum Deutsch spricht, durch die Wohnungsangebote auf dem städtischen Portal Sowon, auf der Suche nach einer Sozialwohnung - bisher völlig vergeblich. Die 92-jährige Elena M., die keine Verwandten in der Nähe hat, wäre ohne die Hilfe ihres Pflegedienstes aufgeschmissen. Im Fall eines 89-jährigen Münchners, den seine Vermieterin aus seiner Wohnung klagen will, in der er fast ein halbes Jahrhundert gelebt hat, meldete sich vor einigen Wochen per Twitter der SPD-Politiker Sigmar Gabriel zu Wort: "Ich finde, ein Gesetz muss her: Menschen über 70 darf die Wohnung nicht mehr gekündigt werden. Das muss die Regel sein!" Von solchen Vorschlägen hält Eigentümervertreter Rudolf Stürzer nicht viel. Diese drastischen Beispiele seien Einzelfälle, den eigenen Mitgliedern rate man immer davon ab, Mietern über 75 Jahre zu kündigen. "Zum einen ist es unsozial, zum anderen gibt das vor Gericht Probleme."

Elena M. ist schon nervös wegen des Gerichtstermins. Nie hätte sie gedacht, dass ihr in dem Alter so etwas passieren könnte. Eines will sie noch sagen, sie wird ganz leise. "Ich habe doch auch Eigenbedarf."