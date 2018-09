4. September 2018, 18:15 Uhr Mietmarkt CSU für Wohnungstausch

Ältere Mieter wohnen oft auf reichlich oder zu viel Platz, während junge Familien in München keine größere Wohnung finden. Der CSU-Stadtrat Marian Offman plädiert deshalb dafür, dass die Stadt eine Tauschplattform auf ihrer Webseite einrichtet und diese offensiv bewirbt. Die Verwaltung solle ein Instrumentarium konzipieren, das den Tausch attraktiv gestaltet, schreibt er in einem entsprechenden Antrag. Bislang habe es zu viele Hürden gegeben. "Theoretisch könnte mit einem solchen Tauschkonzept die Wohnungsnot in München möglicherweise spürbar gelindert werden", glaubt Offman.