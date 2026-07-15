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ImmobilienKündigung nach 50 Jahren – die vielleicht traurigste Geschichte vom Münchner Wohnungsmarkt

Lesezeit: 7 Min.

Seit 50 Jahren lebt die 79-jährige Mieterin in der Mauerkircherstraße 17 im Herzogpark - nun wurde ihr gekündigt.
Seit 50 Jahren lebt die 79-jährige Mieterin in der Mauerkircherstraße 17 im Herzogpark - nun wurde ihr gekündigt. Stephan Rumpf

Die Eigentümer ändern das Konto, dann geht mit dem Dauerauftrag der Seniorin etwas schief. Selbst der Richter sagt: „Ein netter Vermieter hätte Sie auf den Zahlungsverzug hingewiesen, aber Sie haben keinen netten Vermieter.“

Von Sebastian Krass

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50 Jahre lang hat Jana Schreiber ihre Miete ordentlich gezahlt. Im Juni 2023 sogar zunächst doppelt, nachdem die Vermieter die Kontoverbindung geändert hatten. Das zu viel Gezahlte bekam sie  zurück. Doch dann ging mit dem Dauerauftrag etwas schief. Schreiber ahnte zunächst nichts davon, vor allem nicht, dass dies der Beginn eines jahrelangen Alptraums werden würde: mit der Angst, das eigene Zuhause zu verlieren.

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