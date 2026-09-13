Für nächsten Dienstag hat der Mieterverein München zu einer Mitgliederversammlung eingeladen, und man darf gespannt sein, was diesmal herauskommt. Beim letzten Mal war's ein ganz schöner Schlammassel, und auch diesmal könnte es turbulent werden im Kolpinghaus, einer traditionell auch von der SPD gern genutzten Tagungsstätte in der Münchner Innenstadt.

Dass sich Mieterverein und SPD nahestehen, ist kein Geheimnis, aber einigen Beobachtern geht diese Nähe in München mittlerweile zu weit. „Ich sehe die politische Unabhängigkeit des Mietervereins gefährdet“, sagt ein außenstehender Branchen-Kenner, nicht der einzige, der die Entwicklung im Verein mit Sorge verfolgt. Wenn es um die Stimmung im Verein geht, hört man von Insidern ebenso wie von Mitgliedern Begriffe wie „Chaos“ und „Krise“.

Der Eindruck eines SPD-Klüngels an der Spitze des Mietervereins München ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Vereinsvorsitzende Beatrix Zurek ist eine prominente SPD-Vertreterin und von ihrer Partei einst ins Amt der städtischen Gesundheitsreferentin gebracht worden. Ihre Stellvertreterin ist die SPD-Stadträtin Simone Burger, als Schatzmeister fungiert Volker Rastätter, früher Kreisverbandsvize der SPD.

Als Beisitzer sind im Vorstand dann noch Stadtkämmerer Christoph Frey, den die hiesige SPD auf ihrer Homepage ebenso wie Zurek als Vertreter der Partei in der Stadtverwaltung hervorhebt, sowie die zuletzt für einen Bezirksausschuss auf der SPD-Liste kandidierende Inge Brümmer. Zu diesem ehrenamtlichen Gremium kommt noch die stellvertretende Geschäftsführerin Monika Schmid-Balzert, Tochter des verstorbenen SPD-Urgesteins Helmut Schmid, die im März für die SPD in den Stadtrat eingezogen ist.

Die Co-Chefin der SPD-Stadtratsfraktion Anne Hübner ist im Übrigen erst im Sommer 2025 als stellvertretende Vereinsvorsitzende zurückgetreten. Ihren Platz sollte damals der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff einnehmen; dass es dazu nicht kam, gehört zu den Folgen des Schlammassels der vorherigen Mitgliederversammlung.

Beatrix Zurek ist Vorsitzende des Münchner Mietervereins. Am 1. Juli 2026 (hier mit OB Dominik Krause) wurde sie vom Stadtrat als Gesundheitsreferentin wiedergewählt. Foto: Stephan Rumpf

Beatrix Zurek hat kein Problem mit so vielen Sozialdemokraten um sich herum. Sie verweist darauf, dass sich im Mieterverein traditionell Menschen engagieren, die auch politisch aktiv sind: „Aufgrund der Vergangenheit der Mietervereine als Teil der Arbeiterbewegung waren das häufig Menschen, die der SPD nahestanden.“ Aber aktuell befinden sich im Spitzengremium des Münchner Mietervereins eben nicht nur ein paar Menschen, die der SPD bloß nahestehen, sondern ausschließlich solche, die Mitglieder der Partei sind.

Damit ist die Frage durchaus berechtigt, ob die Einhaltung von § 2 Absatz 1 der Vereinssatzung noch gewährleistet ist: „Der Verein (…) vertritt unter Ausschluss parteipolitischer Bestrebungen die Interessen der Mieter.“

Sollte die Macht der Funktionäre an der Spitze ausgebaut werden?

Solche Bestrebungen vermuteten Beobachter bereits durch eine geplante Satzungsänderung, über die bei der jüngsten Mitgliederversammlung am 16. Juli 2025 abgestimmt wurde. Gegen diesen Beschluss hatte das Vereinsmitglied Manfred Festa allerdings vor dem Amtsgericht geklagt – und im Juli Recht bekommen: Die Satzungsänderung wurde für unwirksam erklärt.

Festa hatte formal argumentiert, dass die dafür notwendige Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder verfehlt worden sei; der Mieterverein hatte das anders gerechnet. Auch inhaltlich waren die Parteien gegensätzlicher Meinung gewesen. Die Vereinsvorsitzende Zurek hatte damit geworben, eine modernere Organisationsstruktur einzuführen; unter anderem sollte ein neues Präsidium installiert werden, das die dann hauptamtlichen Vorstände kontrolliert. Nach Festas Ansicht sollten mit der Satzungsänderung jedoch Einfluss und Kontrolle der Mitglieder beschränkt und die Macht der Funktionäre an der Spitze ausgebaut werden.

Wie dem auch sei: Der Mieterverein betonte, die Klage nur „aus rein ökonomischen Gründen“ anerkannt zu haben. Nun habe man beschlossen, „mit der bestehenden Satzung weiterzuarbeiten und sie in der Zukunft gegebenenfalls zu überarbeiten“. Das hat zur Folge, dass bei der Mitgliederversammlung am Dienstag zunächst die Position der zurückgetretenen Anne Hübner im weiterhin existierenden Vorstand neu zu besetzen ist – weil die Wahl vom Juli 2025 zum vermeintlich neuen Präsidium ja wegen der zurückgenommenen Satzungsänderung nichtig ist.

Sebastian Roloff will auch für den Vorstand kandidieren. Auf seiner Homepage gab der SPD-Mann noch am vergangenen Donnerstag unter dem Punkt „Gesellschaftliches Engagement“ an: „Mitglied im Präsidium des Münchner Mietervereins.“ Offenkundig hatte ihn von seinen Parteifreunden niemand informiert, dass es dieses Gremium namens „Präsidium“ nun doch nicht gibt.

Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff bei der SPD-Wahlparty am Oberanger im Februar 2025. Foto: Stephan Rumpf

Der Mieterverein scheint gerade stark mit sich selbst und seinen Interna beschäftigt zu sein. Die Geschichte mit der geplatzten Satzungsänderung ist ja nicht der einzige Fall, in welchem der Verein jüngst auf der Beklagtenseite vor Gericht stand: Er hat zwei Angestellten außerordentlich gekündigt, also fristlos, unter anderem einem Mitglied des Betriebsrats.

Der Betriebsrat mag öffentlich nichts dazu sagen, auch der Verein will das nicht. Er „darf und wird sich zu Personalangelegenheiten, insbesondere während eines laufenden gerichtlichen Verfahrens, nicht öffentlich äußern“, heißt es auf eine SZ-Anfrage. Nur so viel noch: Die beiden ausgesprochenen Kündigungen stünden „in keinerlei Zusammenhang“, die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen seien jeweils eingehalten worden.

Das stellt zumindest die gekündigte Mitarbeiterin der Pressestelle Jasmin M. in Frage, wie bei einem gescheiterten Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Ende Juli festzustellen war. Bei der Gelegenheit erfuhr die Öffentlichkeit auch von Mobbing-Vorwürfen gegen die stellvertretende Geschäftsführerin Schmid-Balzert (die der Anwalt des Mietervereins als „verleumderisch“ zurückwies).

Nach Darstellung von M.s Anwalt sei die im Mai erfolgte Kündigung ausgelöst worden durch einen Brief seiner Mandantin an den Vorstand, quasi „einen Hilferuf“. Nachdem es diverse Konflikte mit Schmid-Balzert gegeben habe, seien M.s Vorstöße beim Betriebsrat und einzelnen Vorstandsmitgliedern um Vermittlung ergebnislos geblieben. Freilich habe dann auch der angeschriebene Vorstand „kein Interesse“ gehabt, den Schilderungen seiner Mandantin nachzugehen und die Vorgänge aufzuklären; stattdessen sei sie gleich entlassen worden, so M.s Anwalt vor dem Arbeitsgericht. Ihre Klage gegen die Kündigung wird nun weiter verhandelt.

Monika Schmid-Balzert ist stellvertretende Geschäftsführerin des Mietervereins München. Foto: Robert Haas

Was den satzungsgemäßen „Ausschluss parteipolitischer Bestrebungen“ angeht: Außenstehenden fiel auf, dass die nominelle Geschäftsführerin des Mietervereins Angela Lutz-Plank kaum noch in Erscheinung getreten ist, nachdem ihre Stellvertreterin Schmid-Balzert im vorigen Sommer ihre Kandidatur für den Stadtrat bekannt gegeben hatte. In Publikationen, in Antworten auf Presseanfragen, bei öffentlichen Terminen kam fast nur noch Schmid-Balzert zu Wort. Intern soll Unmut artikuliert worden sein, dass sie den Verein als Plattform für ihren Wahlkampf nutze.

Vereinschefin Zurek verteidigt Schmid-Balzert: Diese sei „gemäß der internen Aufgabenverteilung der Geschäftsführung (...) für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig“ und entsprechend präsent, „so auch im Wahlkampf“. Ihre Kandidatur für den Stadtrat habe der Mieterverein zudem kommuniziert: „Wir sehen es als Vorteil für die Münchner Mietenden, dass sich die Geschäftsführerin des Mietervereins engagiert und sich dort für die Interessen der Mieter einsetzt“, so Zureks Antwort auf eine SZ-Anfrage.

Während des Wahlkampfs hatten sich Schmid-Balzert und der Mieterverein zurückgehalten, wenn es um potenzielle Kritik an sozialdemokratischer Politik gegangen wäre. Als der damals noch amtierende SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter im Februar kurzerhand die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) für günstigen Wohnraum im Münchner Norden und Nordosten abschaffen wollte, war beispielsweise nichts vom Mieterverein zu hören– obwohl dieser dem Bündnis Pro SEM! angehört.

Dass es eine Zurückhaltung des Vereins gegenüber der SPD gebe, weist die Geschäftsführung zurück. Sie argumentiert, dass man sich in einem Newsletter an die 63 000 Vereinsmitglieder zu Reiters SEM-Plänen geäußert habe. Dort wird das Thema in drei Sätzen behandelt: „OB Reiter hat die SEM der geplanten neuen Wohngebiete im Norden und Nordosten Münchens nun infrage gestellt und die dortige Entwicklung zur Chefsache erklärt. Unklar ist noch, wie das künftige Konzept aussehen soll. Wichtig ist, dass in den geplanten Gebieten bezahlbarer Mietwohnraum entsteht – und das schnell!“