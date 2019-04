22. April 2019, 18:48 Uhr Mieterschutz in München Mit ein paar radikalen Schritten gegen den Preisgalopp

Die Erhaltungssatzung bewirkt wenig gegen entschlossene und bedenkenlose Umwandler und Entmieter

"Angst geht um" vom 6. April, und "Sie dachten, sie wären geschützt", 26. März:

Stärker in den Markt einmischen

Ihre Berichte zur Anwendung der Erhaltungssatzung illustrieren, wie wenig dieses Instrument gegen entschlossene und bedenkenlose Umwandler und Entmieter bewirkt und wie schwierig die praktische Handhabung ist. Dabei muss die Erhaltung verträglicher Mietverhältnisse für die ansässige Münchner Bevölkerung ein wesentliches Element der Wohnungspolitik sein: Je mehr preisgünstiger Wohnraum durch Gentrifizierung verloren geht, desto mehr neuer preisgünstiger Wohnraum muss für die verdrängte Bevölkerung im Umland geschaffen werden. Die Erhaltung preiswerten Wohnraums muss deshalb die Grundlage sein, auf der man die Schaffung neuen Wohnraums definiert. Bevor man Wasser in ein Fass schüttet, sollte man zunächst den Auslauf schließen.

Angesichts der Wohnungsnot in Städten mit besonders gefährdeter Wohnungsversorgung sind darin vier Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung der Verdrängung der angestammten Bevölkerung erforderlich:

1. Die Gemeinden müssen ermächtigt werden, die Umwandlung in Eigentumswohnungen flächendeckend von der gemeindlichen Zustimmung abhängig zu machen. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn nicht alle Mieter eines Gebäudes zustimmen. Denn für den Mieter wird durch die Umwandlung die Gefahr der Eigenbedarfskündigung erhöht.

2. Für Gebiete mit gefährdeter Wohnungsversorgung sollten Mieterhöhungen ausschließlich nach der Steigerung des Lebenshaltungskostenindexes zulässig sein, sofern diese nicht die ortsübliche Vergleichsmiete übersteigt. Dies würde viele Mieterhöhungsklagen entbehrlich machen.

3. Eine Umlegung der Modernisierungskosten sollte auf freiwilliger Vereinbarung mit dem Mieter beruhen. Sinnvollen Modernisierungen werden die Mieter zustimmen, wenn sich die Kosten im Rahmen halten. Aufgezwungene Modernisierungen dienen vor allem der Entmietung. Es ist nicht einzusehen, weshalb der Vermieter einerseits aus unversteuertem Einkommen investieren kann, die Investition dann aber nochmals beim Mieter kassieren darf.

4. Flächendeckend sollten die Kommunen ermächtigt werden, ein gesetzliches Vorkaufsrecht an Mehrfamilien- Mietshäusern zugunsten kommunaler Wohnungsgesellschaften oder gemeinnütziger Genossenschaften auszuüben. Dieses Vorkaufsrecht muss preislimitiert sein, wie es nach dem Baugesetzbuch grundsätzlich möglich ist. Zu denken wäre beispielsweise eine Limitierung auf das 20-Fache der erzielbaren Jahresnettomiete auf der Grundlage der ortsüblichen Vergleichsmiete. Dies entspricht einer langfristig nachhaltig erzielbaren Rendite.

Diese Vorschläge halten sich im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums, wie der Blick auf die Geschichte der Mietrechtsgesetzgebung der Bundesrepublik zeigt. Sie wäre ein wirksamer Beitrag zur Erhaltung des Mietfriedens zum Schutz der Teile der Bevölkerung, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind. Langfristig entstünde ein Bestand an Wohnungen in kommunaler Hand, wie in Wien, oder im genossenschaftlichen Eigentum der Bewohner. Dies wäre eine sinnvolle Alternative zum Wohneigentum, das sich ein Normalverdiener in München ohnehin nicht mehr leisten kann. Alle anderen Lösungsansätze bleiben ungenügend, wie die vergangenen Jahrzehnte gezeigt haben. Dr. Kurt Gustav Neumeister, München

Bürger-Fonds contra Investoren

Zuerst einmal müssen wir uns an die eigene Nase fassen: Seit über 20 Jahren gilt Giesing als Geheimtipp für günstiges Wohnen in kultiger Umgebung. Frühere WG-Bewohner kehren gut ausgebildet zurück und mieten oder kaufen ihre alten Wohnungen. Es ist hipp, hier zu wohnen. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis Investoren und Immobilienhaie begriffen, was hier zu holen ist. Gefragt sind nun eine solidarische Stadtgemeinschaft und ein fester Zusammenschluss im Viertel. Denn auch die viel gelobte Erhaltungssatzung hat in unserem Rechtssystem Lücken und Schlupflöcher für Profitgier.

Helfen können nur kreative Ideen: Wie wäre es zum Beispiel - nur als Gedankenexperiment - mit so etwas wie einem "Münchner-Kindl-Fonds" oder ähnlich, bei dem Münchner Bürgerinnen und Bürger Anteile zeichnen können und mit dessen Geld ohne Grenzsetzungen durch die Bayerische Gemeindeordnung Immobilien in der Stadt aufgekauft werden können - zu Preisen, die mit gierigen Investoren Schritt halten können. Der Fantasie sind bei diesem Fonds keine Grenzen gesetzt: Die Einlagen werden mindestens mit einem Inflationsausgleich verzinst, sodass die Anteilsscheine eine solide Geldanlage bedeuten; bei jeder Immobilienveräußerung ab fünf Wohneinheiten Größe hat der Fonds Vorkaufsrecht und nimmt es auch wahr.

Unterm Strich rechnet sich das: Statt Mieter mit Wohngeld bei zu hohen Mieten zu unterstützen und damit Vermietern Geld in den Rachen zu werfen, wird in wertbeständigen Wohnraum investiert. Damit holen sich Münchner Bürgerinnen und Bürger ihre Stadt zurück. Man muss es nur wollen! Dr. Klaus Neumann, München