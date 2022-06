Tilman Schaich lebt in einem Haus der offenen Türen. Das sogenannte Künstlerhaus in der Thalkirchner Straße gilt als Münchens bekanntestes Entmietungsobjekt.

Von Bernd Kastner

Tilman Schaich wohnt in einem Haus der offenen Türen. Wer die Treppe zu ihm in den dritten Stock hochsteigt, kommt an vielen unverschlossenen Türen vorbei, dahinter erblickt der Besucher: Leere. Das Haus ist mittlerweile das prominenteste Entmietungs- und Sanierungshaus der Stadt. Isarvorstadt, Thalkirchner Straße 80, gleich neben dem Alten Südfriedhof. Und Schaich ist der wohl bekannteste Mietaktivist in München. Er erwartet den Besucher vor seiner Tür, auf seinem T-Shirt ein bekannter Slogan vorne drauf: #ausspekuliert.

Der Hashtag ist seit ein paar Jahren Synonym für den Kampf gegen Luxussanierung, gegen steigende Mieten, gegen Vertreibung der weniger Wohlhabenden. 2018 versammelten sich hinter dem #ausspekuliert-Banner 10 000 protestierende Menschen, es war die größte Mietendemo in München seit Menschengedenken. Tilman Schaich, 52, war und ist der Motor dahinter. Aus der Demo-Initiative wurde eine Bürgerinitiative, regelmäßig lädt Schaich zudem zum Mieter*innenstammtisch. Ausspekuliert?

Nein, natürlich noch längst nicht. Schaich sitzt an seinem Tisch in seinem integrierten Koch-Wohn-Esszimmer in einer dieser Altbauwohnungen, in denen kaum was perfekt ist, die aber genau deshalb diesen besonderen Charme ausstrahlen. Er erzählt vom Brodeln, das er vor ein paar Jahren noch gespürt habe in der Stadtgesellschaft, und von der typischen Münchner Lethargie, die er jetzt wieder wahrnehme. Warum ist das so in der Stadt mit den höchsten Mieten? Tilman Schaich hat ein paar Erklärungen dafür (SZ Plus).

G7-Kritiker auf Stadtspaziergang Bei ihrem "offenen antikapitalistischen Klimatreffen München" werfen Aktivisten SPD, Siemens und Blackrock vor, weiter auf fossile Energien zu setzen.

Obdachlosenhilfe Üblicherweise versorgt "Aktion Brücke" bedürftige Menschen im Nußbaumpark mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln oder frischer Kleidung. Am Sonntag wurde erstmals ein kostenloser Haarschnitt organisiert - die Menschen stehen Schlange.

Wer vergisst denn so was? Von Motorsäge über Snowboard bis Brautkleid: Der Flughafen München versteigert rund 200 Fundsachen auf dem Lohhofer Volksfest. Manche Käufer lockt der Reiz des Überraschenden und Verruchten.

Mit Losglück zum billigen Wohnen Wer in München eine Ausbildung macht, kann sich kaum eine eigene Wohnung leisten. Diese Situation soll nun das Azubi-Werk verbessern. Am Hanns-Seidel-Platz entstehen gerade 211 Appartements (SZ Plus).

Private Feier am Weiher: Badeunfall fordert zwei Tote Ersthelfer können einen 38-Jährigen noch bergen und reanimieren, den anderen Mann finden die alarmierten Rettungskräfte am Grund des Sees. Beide Männer sterben in der Nacht.

Warten auf das Schmerzensgeld Nach einem Verkehrsunfall lag ein Münchner monatelang im Koma. Er hat mehr als 20 Operationen hinter sich, ist heute schwerstbehindert und ein Pflegefall - aber die Generali-Versicherung zahlt nicht. Und das seit acht Jahren.

Acht Katzen aus brennender Wohnung gerettet Die Münchner Feuerwehr bringt die Tiere in Sicherheit, nachdem ein Feuer in einer Küche ausgebrochen ist. Zwei von ihnen müssen mit Sauerstoff versorgt werden.

Seniorin ertrinkt im Starnberger See Badegäste entdeckten die 90-Jährige leblos auf dem Wasser treibend, eine schnelle Rettung und eine versuchte Reanimierung blieben ohne Erfolg.

