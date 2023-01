In Miesbach wird der Bayerische Outdoor-Filmpreis vergeben. Zu Gast sind unter anderen die Extremkletterer Alexander und Thomas Huber.

Am Freitag, 20. Januar, wird in Miesbach der Bayerische Outdoor-Filmpreis 2022 als Publikumspreis vergeben. Bei den etwa 50 vergangenen Veranstaltungen hat das Bayerische Outdoor Filmfestival (BOFF) die Zuschauerinnen und Zuschauer nach ihren Favoriten gefragt. Die Bergsportfilme mit den meisten Stimmen werden nun geehrt. Im Kulturzentrum Waitzinger Keller sind unter anderen die Extremkletterer Alexander und Thomas Huber und der Highline-Profi Lukas Irmler zu Gast. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die kommende Spielsaison und die Premiere des Films "Kastanistan" mit dem Freeride-Spezialisten Fabian Lentsch. Beginn ist um 19.30 Uhr. Infos unter www.boff-film.com. Das Bayerische Outdoor Filmfestival wurde 2017 von dem Extrem-Snowboarder und Filmemacher Andreas Prielmaier in Hausham gegründet.