Von Anna Hoben

In ihrer Freizeit ist Micky Wenngatz eine leidenschaftliche Bogenschützin. "Man muss sehr genau sein Ziel im Auge haben und gleichzeitig in der Lage sein, loszulassen", sagt Wenngatz, das fasziniere sie. Seit einer Woche organisiert sie nun die Großdemonstration "Gemeinsam gegen rechts" an diesem Sonntag in München, zusammen mit vielen anderen. Weit mehr als 200 Gruppierungen haben sich dem Aufruf seitdem angeschlossen, vom kleinen Technoclub bis zur großen Gewerkschaft. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 30 000 Teilnehmern.