Was tut sich im Schlaraffenland?

Das Restaurant Jan von Inhaber Jan Hartwig in der Luisenstraße ist aktuell das einzige Lokal in München mit drei Michelin-Sternen - und wird es vermutlich auch bleiben.

Von Franz Kotteder

Nervös? Wir doch nicht! Fragt man die Spitzenköche der Stadt nach ihrem Befinden, ein paar Tage vor der Bekanntgabe der neuen Michelin-Sterne für Deutschland, dann geben sich die meisten betont entspannt. Am kommenden Dienstagabend ist es so weit, dann laden die Restauranttester des bekanntesten Gourmetführers nach Hamburg in die Handelskammer zur Sterne-Gala ein.