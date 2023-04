Was in München heute passiert ist: Ein Überblick.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Das sind Münchens neue Sternerestaurants Der Guide Michelin vergibt 24 der höchsten Auszeichnungen an insgesamt 17 Münchner Restaurants. Und nach einjähriger Pause gibt es auch wieder einen Drei-Sterne-Koch.

Warum Hausbesitzer plötzlich an die Stadt verkaufen wollen - und was Mieter davon haben Die Preise brechen ein, die Zinsen steigen, Investoren geraten in Nöte - und entdecken die Kommunen als Käufer ihrer Immobilen. Etwa 60 Angebote sind bereits bei der Stadt eingegangen, Tendenz steigend. Aber für welche soll sich München entscheiden (SZ Plus)?

Nato-Manöver bringt Luftraum durcheinander Im Juni findet die "größte Luftoperationsübung seit Bestehen der Nato" statt: Mehr als 200 Flugzeuge aus 24 Ländern werden dann über Deutschland fliegen. Die Sperrungen haben auch Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr in München.

Geldautomatensprenger gesteht: "Ich war noch jung, naiv" Der 25-Jährige war Teil einer Bande, die 2018 in Germering beim Polizeieinsatz drei Beamte des Spezialeinsatzkommandos verletzt hat. Nun muss er mit einer Haftstrafe rechnen.

Fachkräftemangel: Ehrenamtliche sollen Jugendliche bei Ausbildungsplatzsuche unterstützen

Haidhausen: Infrarotsauna brennt - drei Verletzte

München: Feuerwehr rettet Jungfüchse aus Lichtschacht

Kitagebühren: Was kommt nach der Förderformel?

