Die Polizei hat einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der am Sonntag im Michaelibad eine Frau und zwei Mädchen begrapscht haben soll. Ein Mitarbeiter des Schwimmbads hatte gegen 16.45 Uhr die Beamten verständigt, nachdem die Geschädigten beziehungsweise deren Eltern das Personal auf die Vorfälle aufmerksam gemacht hatten.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der in Fürstenfeldbruck wohnende Mann zunächst im Außenbecken eine 47-Jährige ans Gesäß gefasst. Kurz danach soll er auf unsittliche Art und Weise erst eine Siebenjährige an der Hüfte sowie den Schultern und dann noch ein zwei Jahre altes Mädchen im Nacken berührt haben.

Die alarmierten Polizisten trafen den Tatverdächtigen noch am Ort des Geschehens an und nahmen ihn fest. Der 28-Jährige wurde auf eine Polizeiinspektion gebracht, wegen sexueller Belästigung angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen hat das für Sexualdelikte gegen Kinder zuständige Kommissariat 17 übernommen.